Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят
Okkam

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
03.12.2024 в 13:50

В 2025 году на российский рынок планируют выйти 25 иностранных брендов

Больше половины из них — азиатские марки

6

В 2025 году на российский рынок могут выйти до 25 иностранных брендов, что соответствует показателям 2023−2024 годов. Об этом рассказала старший директор СORE.XP Марина Малахатько, ее слова приводит «РИА Недвижимость».

Эксперт отметила, что зарубежные бренды демонстрируют «умеренный оптимизм» относительно выхода на рынок страны. Пока о своих планах открыть магазины в России заявили 13 международных брендов, десять из которых специализируются на одежде, обуви и аксессуарах. При этом семь торговых марок — представители европейских стран.

Марина Малахатько подчеркнула, что в 2024 году в России начали работу 22 международных бренда, это немногим меньше, чем в 2023-м (24 бренда). Примерно 59% новых игроков — компании из Азии, 23% — из Европы, включая Италию, Францию и Германию. Для сравнения: в 2023 году доля европейских брендов составляла 17%.

Эксперт также указала, что большая часть открытий магазинов приходится на торговые центры Москвы и Санкт-Петербурга. В 2024 году российский рынок покинули четыре иностранных бренда.

Ранее сообщалось, что с января по сентябрь 2024 года на рынок Дубая вышли 12 российских брендов — почти вдвое меньше, чем годом ранее. За три квартала 2023 года было 23 открытия, а за весь год — 35.

Бренд российский рынок 2025 год
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.