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08.11.2024 в 15:25

На рынок Дубая вышло вдвое меньше российских брендов, чем в прошлом году

Причины — нехватка площадей и увеличение арендных ставок

С января по сентябрь 2024 года на рынок Дубая вышли 12 российских брендов, что почти вдвое меньше, чем годом ранее, сообщает Shopper's со ссылкой на данные Nikoliers. Для сравнения: за три квартала 2023 года было 23 открытия, а за весь год — 35.

В третьем квартале в Дубае появились косметическая сеть «Л'Этуаль» и ретейлер Fix Price. Кроме того, оператор фуд-холлов Zemskiy Group открыл фуд-холл Market Island площадью 70 тыс. квадратных метров в торговом центре Dubai Festival City Mall.

За первые три квартала текущего года половина всех открытий пришлась на общепит. Среди них — ресторан Frank by Basta (его сооснователь — рэпер Баста), две точки «O!Эскимо» от производителя мороженого «Чистая линия», ресторан Loona (часть холдинга Pinskiy&Co Антона Пинского), семейный ресторан Ribambelle и другие.

Аналитики Nikoliers также указывают на новую тенденцию — активное появление на рынке магазинов товаров для дома, на которые приходится 25% всех открытий.

Отсутствие фэшн-ритейлеров среди «новоприбывших» брендов заметно отличает ситуацию от прошлого. В 2023 году их доля составляла порядка 23% всех открытий.

По мнению опрошенных Shopper's экспертов, выход российских брендов в Дубай замедлился из-за нехватки подходящих площадей и высоких ставок аренды. Несмотря на восстановление строительства новых торговых центров после пандемии, в ближайшие годы будут открываться только небольшие торговые центры, менее привлекательные с точки зрения трафика.

Ранее в Nikoliers подсчитали, что с начала 2022-го по сентябрь 2023 года число брендов из России в Дубае выросло почти в 4,5 раза, до 31.

Дубай Бренды
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