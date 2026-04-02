Характер английского языка и банка краски: чем запомнился брендинг в марте

В марте бренды занялись «пересборкой» себя — кто-то искал новый голос, кто-то — избавлялся от токсичных ассоциаций, а кто-то упаковывал продукт так, чтобы он объяснял себя без слов. В подборке Sostav свежие кейсы от брендов и агентств.

Айдентика превратила архитектурное бюро в культурный бренд

CultBureau разработали айдентику для архитектурного бюро BOMAR, работающего с объектами культурного наследия. Команда создала название, визуальную систему и коммуникацию, отражающие авторский подход и связь с историей. В основе — редкий для отрасли пурпурный цвет и скульптурная графика, подчеркивающая архитектуру как выразительный объект. Центральным элементом стала монограмма «М», отсылающая к основательнице Марианне Петренко. Новый визуальный язык делает бренд заметным и универсальным, усиливает его позиционирование и помогает транслировать ценности через дизайн и коммуникацию. Подробнее на Sostav.

Stellar Med и SICHKAR GROUP показали магию трансформации через футуристическую айдентику

SICHKAR GROUP создала визуальный язык для технологии Sense Kiss от Stellar Med — безоперационной подтяжки век. Айдентика сочетает футуризм, космос и легкость перемен: прозрачные и голографические материалы, градиенты, дуги век, напоминающие орбиты. Бренд получил архетип Мага, передающий магию трансформации и доверие к инновациям. Цветовая палитра яркая, с трепетным розовым для естественности. Фотостиль минималистичный, вербальная коммуникация разделена на профессионалов и клиентов. Брендбук на 63 страницы закрепляет визуальный и смысловой язык, а публикации в «Аэрофлоте» подтверждают масштабность и потенциал глобального расширения. Подробнее на Sostav.

Skyeng показал обучение с характером

Skyeng представил маскотов Тача и Флипа для сервисов Skyeng и Skysmart. Тач сопровождает взрослых пользователей, превращая обучение в «путешествие», а Флип помогает детям и родителям разбираться в платформе и поддерживает мотивацию. Персонажи станут частью коммуникации — от рекламы до образовательных сценариев и персональных треков. Визуально маскоты сделали «плюшевыми», добавив ощущение тактильности как ответ на цифровую усталость. Подробнее на Sostav.

Fabula Branding вывели клининг в системный бизнес

Fabula Branding провела ребрендинг «РКлининг», превратив его в Roskvit — сервис комплексного обслуживания недвижимости. Исследования показали, что компания давно вышла за рамки клининга, но это не отражалось в бренде. Новое позиционирование «Когда все в порядке» объединяет функциональные и эмоциональные смыслы, а HR-стратегия усиливает ценность сотрудников. Нейм Roskvit символизирует рост и развитие, а айдентика с «солнечным» знаком и мягкой палитрой делает бренд дружелюбным и заметным. Подробнее на Sostav.

Fabula Branding собрали личный бренд врача в систему доверия

Fabula Branding разработала личный бренд врача Марии Коноваловой, объединив ее медицинский и холистический подход. Исследования показали: ключевая ценность — не только экспертиза, но и атмосфера доверия. Это легло в позиционирование «берегини», сочетающей науку и заботу. Айдентика строится на символе «цветка жизни» и природной палитре, подчеркивающей гармонию и целостность. Слоган «Пробуждаю силу внутри» отражает идею внутреннего ресурса человека. Лендинг с мягким UX усиливает этот образ и выстраивает последовательную коммуникацию, помогая масштабировать практику и образовательные продукты.

Alpina показала силу продукта через упаковку

Fabula Branding разработала упаковку для керамической краски Alpina, сохранив архитектуру бренда и усилив восприятие продукта. Задача — наглядно показать прочность и устойчивость к загрязнениям. Из трех концепций выбрали подход «проблема — результат»: на упаковке изображен ребенок, оставляющий следы на стене, что визуально доказывает свойства краски. Решение делает продукт понятным без технических описаний и добавляет эмоциональности.

Fabula Branding и MTEX показали скорость в форме

Fabula Branding провела редизайн марки автозапчастей MTEX, чтобы превратить продукт в полноценный бренд и отстроить его от конкурентов. На основе исследований сформировали образ эксперта, выстраивающего доверие с автовладельцами. В айдентике использовали линейную геометрию, острые формы и наклонные срезы — они отсылают к технологии, скорости и надежности. Ключевым элементом стал треугольник, объединяющий визуальную систему. Фирменную палитру сохранили, но обновили оттенки и баланс, а упаковку дополнили схемами, объясняющими назначение продуктов.

Как «Ломбо» и SICHKAR GROUP избавились от токсичного образа ломбарда

Сеть «Золотой Стандарт» столкнулась с недоверием при запуске мобильного выкупа вещей: формат «ломбарда на дому» вызывал у аудитории Волгограда скепсис и чувство неловкости. Вместе с SICHKAR GROUP команда пересобрала не продукт, а его язык. Так появился бренд «Ломбо» — короткое, нейтральное и легко произносимое название без стигмы. Айдентика с акцентом на скорость и энергию усилила ощущение простого и безопасного сервиса. Новый подход помог убрать барьеры восприятия и сделать услугу понятной и приемлемой для широкой аудитории.

SICHKAR GROUP разговорил сеть клиник Skinerica

Сеть клиник Skinerica столкнулась с разрозненной и шаблонной коммуникацией: филиалы говорили по-разному, а тексты терялись среди клише. Вместе с SICHKAR GROUP бренд пересобрал тональность — от анализа аудитории до смены архетипа. Вместо «заботливого мага» выбрали «любовника», сделав голос более уверенным, живым и персонализированным. Появились сценарии общения и персонаж-консультант Эрика.