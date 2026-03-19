Roskvit — в бизнес: ребрендинг сервиса обслуживания недвижимости от Fabula Branding

Иногда ребрендинг меняет не только визуальный образ, но и саму компанию изнутри. В проекте Roskvit, бренд стал точкой роста для команды и новым языком разговора с рынком. О том, как проходила эта трансформация, представители Fabula Branding рассказали Sostav.

Бриф

К Fabula Branding обратилась компания «РКлининг», работающая в сфере клининга и обслуживания крупных объектов. В портфеле компании — ретейл-объекты, банки, офисные здания, салоны связи и другие коммерческие пространства. Команда занималась не бытовой уборкой, а сложной системной работой с недвижимостью, требующей выстроенных процессов, ответственности и доверия со стороны партнеров.

За 14 лет на рынке бренд сформировался стихийно: его хорошо знали по «сарафанному радио», но не по смыслам и визуалу. При этом внутри компании работает большая команда сотрудников — людей, чей труд редко бывает заметен, но без которого невозможно представить порядок и комфорт. Клиенту было важно провести ребрендинг, который одновременно усилит привлекательность компании для B2B-партнеров и станет точкой опоры для команды, помогая сотрудникам чувствовать ценность своей работы и гордиться ею.

Задачи

переосмыслить бренд с учетом реального спектра услуг и стратегических амбиций компании;

расширить восприятие бренда за пределы клининга;

создать сильную и вдохновляющую айдентику;

сформировать бренд, который работает и на внешнюю репутацию, и на внутреннюю культуру;

разработать нейм, коммуникацию и визуальную систему, способные объединить людей и смыслы.

Исследования, аналитика и аудит

Работа началась с комплексного этапа исследований и аналитики. Команда Fabula Branding провела аудит бренда, внутренних процессов и текущих коммуникаций, а также проанализировала рынок, конкурентное окружение, поведение B2B-клиентов и ключевые отраслевые тренды.

Аудит бренда показал, что компания давно вышла за рамки клининга: помимо уборки, она занимается инженерным обслуживанием и аутстаффингом. Речь шла о комплексном обслуживании недвижимости, но это никак не отражалось в названии и коммуникации. Результаты анализа стали для команды важной точкой осознания. За внешне «простыми» услугами скрывалась большая системная работа, честное отношение к клиентам и реальный вклад в качество городской среды. Этот вывод лег в основу нового позиционирования и стал внутренним источником мотивации для команды.

Позиционирование

Fabula Branding предложила сместить фокус с клининговой услуги на более широкую и стратегическую роль компании — сервис комплексного обслуживания недвижимости. Так появился дескриптор, который объединил все направления бизнеса в одну логичную систему.

Ключевое позиционирование бренда сформулировано как Когда все в порядке". Эта фраза работает сразу на нескольких уровнях. Это и буквальный порядок — чистота, исправность, ухоженность пространств. И эмоциональное состояние — уверенность, спокойствие, ощущение надежности. И внутренний посыл для команды — когда каждый на своем месте, все действительно в порядке.

HR-бренд

Отдельно было сформулировано HR-позиционирование: Все начинается с тебя". Оно подчеркивает личную значимость каждого сотрудника и его вклад в общее дело. Однако агентство не ограничилось формулировкой идеи — на ее основе была разработана полноценная HR-стратегия сроком на один год. В ней зафиксированы ключевые направления работы с персоналом: внутренняя коммуникация, мотивационные инструменты, развитие корпоративной культуры и сценарии вовлечения сотрудников.

HR-бренд стал рабочим инструментом трансформации команды и укрепления репутации работодателя.

Ренейминг

Изначально клиент с осторожностью относился к идее переименования: бренд «РКлининг» существовал много лет и был знаком рынку. Однако в ходе работы стало очевидно, что прежнее название ограничивает восприятие компании, сужая ее до одной услуги и не отражая масштаба деятельности.

Так появился новый нейм — Roskvit. Это короткое, светлое и по-белорусски теплое слово, которое ассоциируется с ростом, развитием, созиданием и цветением. Росквіт — про внутреннее состояние, когда труд дает результат и преображает людей.

Олег Сухоносик, CEO компании Roskvit: Нейм стал для компании поворотной точкой. Он изменил не только внешний образ, но и внутреннее самоощущение команды. Бренд перестал быть «про уборку» — он начал говорить о людях, их вклад и их рост. Именно с этапа нейминга в компании начались более глубокие управленческие и культурные изменения.

Слоган и коммуникация

Слоган «Сіла Росквіту — сіла людзей» органично встроил название бренда в коммуникацию и зафиксировал его философию.

На основе позиционирования была разработана вербальная коммуникация на русском и белорусском языках с живыми, поддерживающими и уважительными посланиями: «Росквіт начинается с тебя», «Твоя работа — большое дело!», «Работай. Расти. Расцветай». Эти фразы работают и вовне, и внутри компании, формируя культуру признания и доверия.

Визуальная айдентика

Айдентика бренда построена на идее простоты, тепла и света. Логотип представляет собой сочетание строчного шрифтового написания нейма — как знак открытости и дружелюбия — и графического символа, напоминающего солнце или цветок. Его лепестки собраны из повторяющегося элемента буквы r, первой буквы названия, что усиливает целостность образа.

Фирменная палитра основана на комплементарном сочетании свежего сиреневого и теплого желтого — цветов роста, энергии и оптимизма. Дополнительные оттенки расширяют визуальную систему и делают ее гибкой для разных носителей.

Агентство разработало и забрендировало широкий спектр носителей: корпоративные презентации, календарь, деловую канцелярию, промо-продукцию, форму сотрудников и рабочее оборудование. Айдентика стала частью повседневной жизни компании.

UX/UI-дизайн сайта

Также агентство разработало для бренда Roskvit простой и функциональный сайт. Его задача — ясно и структурировано рассказать о спектре услуг, подчеркнуть системность подхода и транслировать новый характер бренда.

Интерфейс интуитивен, визуальный язык поддерживает айдентику, а пользовательский путь выстроен так, чтобы и потенциальным клиентам, и соискателям было легко получить нужную информацию и почувствовать масштаб компании.