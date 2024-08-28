23% россиян попадаются на маркетинговые уловки при онлайн-покупках

84% россиян предпочитают делать онлайн-покупки дома. 70% совершают спонтанные покупки, 23% при этом попадаются на маркетинговые уловки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «ЮMoney».

28% опрошенных совершают покупки в интернете также на работе, 14% - на отдыхе, а 13% - пока едут в транспорте. По 5% делают их, когда принимают ванну, ужинают в ресторане или стоят в очереди.

Почти половина респондентов (45%) совершает покупки в интернете в любое время суток. Еще 26% - чаще покупают вечером, а 18% - днем, ночью — 7%, утром — 4%.

Больше трети опрошенных (39%) тратят на одну покупку в среднем от 1 до 3 тыс. руб., 29% - до 1 тыс. руб. Еще 18% россиян совершают покупки на сумму от 3 до 5 тыс. руб., 9% - от 5 до 10 тыс. руб. и 5% - на сумму, превышающую 10 тыс. руб.

61% россиян считают, что подходят к покупкам осознанно и что их выбор не зависит от настроения. 24% совершают покупки, когда получают зарплату или премию. 13% снимают покупками стресс, а 8% не думают о покупках, когда им грустно.

39% респондентов совершают спонтанные онлайн-покупки редко, 30% - не делают этого никогда. 22% отмечают, что с ними такое иногда случается. Часто импульсивные покупки совершают 6%, очень часто — 3%.

Основной причиной спонтанных покупок респонденты называют желание быстро порадовать себя (50%), на втором месте — маркетинговые уловки (23%). Еще 12% хотят просто потратить деньги, а 10% связывают импульсивные траты со стремлением следовать модным трендам.

Ранее сообщалось, что 30% россиян используют корзины в онлайн-магазинах вместо списка желаний, не завершая заказ. Треть из них оставляют корзины в ожидании сезонной распродажи или более подходящего момента.