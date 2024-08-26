Почти треть россиян используют корзины онлайн-магазинов вместо списка желаний

30% опрошенных россиян используют корзины в онлайн-магазинах вместо списка желаний, не завершая заказ. Таковы данные опроса платежного сервиса «ЮKassa» (принадлежит «ЮMoney») и компании RetailCRM, их публикует ТАСС.

Согласно результатам исследования, есть несколько психологических причин, из-за которых пользователи не оплачивают товары из корзины. Более четверти респондентов не завершают заказ, так как предпочитают подумать над совершением покупки. Еще 18% опрошенных россиян ищут аналоги и сравнивают товар с ними, 13% респондентов читают отзывы, а 6% — планируют согласовать покупку с семьей или партнером.

Кроме того, существуют финансовые причины отказа от товара. Так, почти треть участников опроса отказываются от покупки до зарплаты или денежного перевода на банковскую карту. 18% опрошенных не рассчитывают, что стоимость товара будет выше ожидаемой. 17% россиян находят более выгодное предложение на других площадках или ждут скидку/промокод, а 6% — не устраивает высокая цена за доставку.

К техническим и логистическим причинам можно отнести неподходящие сроки доставки (так ответили 17% респондентов) и разные условия доставки для разных товаров в корзине (11%). Зачастую у опрошенных случается так, что нужный товар закончился в процессе оформления заказа (11%) либо в магазине нет удобного способа оплаты (10%).

В числе других причин — необходимость регистрироваться на площадке (8%), сомнения в безопасности оплаты (6%), сложная форма оформления заказа (3%), срывы в процессе оформления (1%).

Авторы исследования указывают, что есть и другие внешние факторы. К примеру, 33% пользователей оставляют корзины в ожидании сезонной распродажи или более подходящего момента. 20% опрошенных отвлекаются во время оформления и не завершают заказ, а 17% респондентов откладывают покупку до дня рождения или других праздников. Реже всего наполненные корзины бросают из-за низкого рейтинга продавца или изменений цены (1%).

В целом две трети респондентов время от времени оставляют покупки незавершенными. 22% опрошенных бросают корзины один или два раза в полгода, 20% — один-два раза в месяц, 13% — еженедельно, еще 13% не оформляют покупки почти всегда. 32% ответивших никогда не оставляли покупки незавершенными.

Отмечается, что чаще всего пользователи оставляют в корзинах электронику и бытовую технику (20%), одежду и обувь (18%), товары для дома и ремонта (11%).

Почти четверть участников опроса покупают «что-то в интернете» несколько раз в неделю, у 23% респондентов онлайн-шопинг случается два или три раза в месяц. Еще 13% опрошенных покупают онлайн каждый день, 11% — раз в неделю, 10% — раз в месяц, 19% — реже раза в месяц.

Среди приоритетных онлайн-площадок для покупок почти половина опрошенных назвала маркетплейсы. 20% выбрали сайты отдельных брендов, интернет-магазины отметили 17% респондентов. В соцсетях и мессенджерах покупают 11% опрошенных, еще 3% — на международных площадках, игровых ресурсах и сервисах доставки.