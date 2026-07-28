23 города — 23 приза от GRASS в честь 23-го дня рождения

Компания GRASS, ведущий российский производитель бытовой и автохимии, косметики и средств для клининга, отметила свое 23-летие нестандартно — сделав ставку не на торжественность, а на вовлеченность аудитории.

За эти годы компания существенно выросла: сегодня в ее ассортименте более 2 тыс. товарных позиций — от бытовой и автохимии до косметики, средств для ухода за полостью рта и профессиональных решений для клининга. Продукты бренда решают реальные задачи и делают рутину чуть проще, а результат — заметнее. При этом философия GRASS строится не на разовых сенсациях, а на выстраивании устойчивого диалога с людьми: каждая активность логично продолжает общий тон коммуникации — живой, понятный и ориентированный на реальные потребности.

В честь дня рождения компания запустила поиск золотого Azelit: в 23 городах — по числу лет GRASS — был спрятан золотой Azelit номиналом 23 тыс. руб. Необходимо было разгадать послание, чтобы определить местоположение.

Первый золотой Azelit был найден в Ростове всего за 30 мин. Как делится сама Альбина, нашедшая приз: «Увидела в социальных сетях загадку и сразу поняла, что речь о памятных местах. В черном пакете на дереве был спрятан заветный флакон. Спасибо вам за квест и подарок».

Использование в качестве приза Azelit — лидера продаж среди позиций GRASS и давно полюбившегося потребителям средства — сделало акцию еще более понятной и ценной: людям не нужно было знакомиться с новинкой, они сразу осознавали ценность находки. История геймификации началась в апреле 2025 года, и активность продолжается до сих пор. Важную роль сыграло личное участие CEO компании Михаила Грачева: за это время он собственноручно спрятал золотой Azelit в более чем 10 городах — Санкт-Петербурге, Волжском (на родине Azelit), Ростове, Элисте, Ташкенте и других. А в день рождения компании было решено масштабировать добрую традицию до 23 городов одновременно.

Такой ход добавил акции «человеческого» масштаба и укрепил доверие аудитории. Вместо обезличенного промо получился искренний жест от руководителя компании людям, благодаря которым GRASS продолжает создавать новые продукты, расширяться и завоевывать новые рынки. Компания ежедневно находится в тесной коммуникации с потребителями, анализируя их запросы и потребности, принимая и обрабатывая обратную связь, создавая качественные и бюджетные продукты.

Михаил Грачев, CEO и основатель GRASS: 23 года — не просто цифра. Это годы экспериментов, побед и тех моментов, когда все шло не по плану, но именно они многому научили. За этими годами стоят люди: наша команда и наши покупатели. Спасибо сотрудникам за ежедневный труд и классные идеи, а клиентам за доверие и обратную связь. Именно ради вас мы стараемся становиться лучше.

Как сообщает пресс-служба GRASS, в данный момент заветный приз найден в 16 городах России. Жители Москвы, Красноярска, Краснодара, Самары, Каспийска, Вологды и Воронежа еще могут найти свой заветный приз. А значит, игра продолжается.