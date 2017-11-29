Sostav.ru о том, какими кадровыми перестановками запомнился этот год в медийных и креативных агентствах, селлерах

Весь 2017 год Sostav.ru вместе с читателями следил за новостями в мире рекламы и теперь подводит итоги.

Продолжаем серию публикаций о кадрах-2017. Вслед за топовыми назначениями в медиа вспоминаем главные кадровые перестановки на рекламном рынке в этом году: в медийных и креативных агентствах, селлерах.

АДВ

В мае 2017 года на пост гендиректора АДВ вернулся председатель совета директоров и основатель рекламной группы Дмитрий Коробков.



Представитель холдинга пояснила, что г-н Коробков будет по совместительству директором по цифровой трансформации бизнеса. Кирилл Коробейников, руководивший группой последние восемь лет, остается членом совета директоров холдинга и «продолжит работу по развитию бизнеса и отношений с ключевыми клиентами».



После этого В мае 2017 годаПредставитель холдинга пояснила, что г-н Коробков будет по совместительству директором по цифровой трансформации бизнеса. Кирилл Коробейников, руководивший группой последние восемь лет, остается членом совета директоров холдинга и «продолжит работу по развитию бизнеса и отношений с ключевыми клиентами».После этого произошли изменения в кадровой деятельности и в структуре компании: холдинг был разделен на пять дивизионов для различных видов деятельности,у каждого из которых появился свой руководитель. Накануне своего возвращения к управлению компанией Дмитрий Коробков дал интервью Sostav.ru

15 мая АДВ сообщило о новом кадровом назначении. На должность Директора по развитию OOH-бизнеса АДВ Медиа назначен Дмитрий Грибков.



В основные задачи Дмитрия Грибкова входит развитие OOH-бизнеса АДВ Медиа, взаимодействие с клиентами, деловыми партнерами и подрядчиками и эффективные закупки OOH.











15 мая АДВ сообщило о новом кадровом назначении.В основные задачи Дмитрия Грибкова входит развитие OOH-бизнеса АДВ Медиа, взаимодействие с клиентами, деловыми партнерами и подрядчиками и эффективные закупки OOH.

Коммерческий директор Havas Media Group Илья Куценко возглавил АДВ Benchmark. С конца июля в рамках назначения Куценко отвечает за повышение эффективности коммерческих операций АДВ в области закупок медиа (OOH, пресса, радио и ТВ) и создание единой коммерческой и переговорной стратегии АДВ Benchmark.











. С конца июля в рамках назначения Куценко отвечает за повышение эффективности коммерческих операций АДВ в области закупок медиа (OOH, пресса, радио и ТВ) и создание единой коммерческой и переговорной стратегии АДВ Benchmark.

Игорь Перевозчиков возглавил АДВ Lab. Это один из пяти дивизионов группы, который занимается созданием собственных технологических решений, развитием технологических партнерств с ведущими игроками digital-рынка и баингом цифровых медиа. Именно Игорь Перевозчиков несколько недель назад представил новую платформу АДВ на искусственном интеллекте для закупок рекламы Aizek.







В сентябре. Это один из пяти дивизионов группы, который занимается созданием собственных технологических решений, развитием технологических партнерств с ведущими игроками digital-рынка и баингом цифровых медиа. Именно Игорь Перевозчиков несколько недель назад представил новую платформу АДВ на искусственном интеллекте для закупок рекламы Aizek.

директор по развитию бизнеса Havas Sports & Entertainment Наталья Драбкина возглавила агентство. В ее задачи входит развитие существующих и новых бизнесов Havas Sports & Entertainment, координация работы по стратегическим вопросам и дальнейшее улучшение агентского продукта и клиентского сервиса.



Также в сентябре. В ее задачи входит развитие существующих и новых бизнесов Havas Sports & Entertainment, координация работы по стратегическим вопросам и дальнейшее улучшение агентского продукта и клиентского сервиса.

Мария Гаврилова, прежний генеральный директор агентства, решила оставить агентский бизнес и развивать свою карьеру в сфере маркетинга цифровых технологий. Она









и развивать свою карьеру в сфере маркетинга цифровых технологий. Она возглавила маркетинг ivi. Экс-глава российского офиса Havas Sports & Entertainment отвечает за стратегический и операционный маркетинг сервиса, а также продвижение бренда в России и в мире

Наталья Сахарова назначена директором по развитию бизнеса и руководителем по контенту Havas. Наталья имеет 10летний опыт работы в глобальных рекламных агентствах в России и Нидерландах; она участвовала в построении и развитии различных брендов для таких компаний как Nestle, Unilever, Red Bull, Beeline, Ooredoo, Bridgestone, Toyota Motor, Johnson & Johnson, Reckitt Benckiser и др. Сфера ответственности Натальи включает в себя инновации и контент.









Наталья имеет 10летний опыт работы в глобальных рекламных агентствах в России и Нидерландах; она участвовала в построении и развитии различных брендов для таких компаний как Nestle, Unilever, Red Bull, Beeline, Ooredoo, Bridgestone, Toyota Motor, Johnson & Johnson, Reckitt Benckiser и др. Сфера ответственности Натальи включает в себя инновации и контент.

GroupM

Исполнительный директор медиаагентства Maxus (входит в рекламную группу GroupM, которая принадлежит WPP) Мария Ельчинова









, которая принадлежит WPP) Мария Ельчинова покинула свой пост. Мария Ельчинова открыла собственное медийное рекламное агентство SkyTEC Media, которое предоставляет услуги полного медиа сервиса. Одним из клиентов нового агентства SkyTEC Media стал Тинькофф Банк, уже увеличивший бюджет на размещение на ТВ в 2018 году на 15%.

В середине октября MediaCom представила нового директора по работе с P&G. Елена Суботина, В середине октября. Елена Суботина, будет отвечать за построение эффективных коммуникаций для бренда в России и СНГ.











которая ранее работала в самом P&G,

Dentsu Aegis Network

Летом Андрей Крисюк, ранее занимавший позицию директора по развитию бизнеса, назначен генеральным директором агентства iProspect Russia.



На новом посту Андрей Крисюк отвечает за стратегическое развитие агентства, формирование и расширение локальной команды в условиях быстрорастущего рынка. Помимо этого, он сфокусировался на развитии и усилении клиентского сервиса как для прямых клиентов агентства, так и клиентов группы Dentsu Aegis Network Russia. ЛетомНа новом посту Андрей Крисюк отвечает за стратегическое развитие агентства, формирование и расширение локальной команды в условиях быстрорастущего рынка. Помимо этого, он сфокусировался на развитии и усилении клиентского сервиса как для прямых клиентов агентства, так и клиентов группы Dentsu Aegis Network Russia.

Мегаселлер

Единый продавец телерекламы в России - Национальный рекламный альянс (НРА) - 7 апреля 2017 года официально подтвердил сообщение о назначении нового гендиректора. Пост занял экс-глава Vi - Сергей Васильев.









Единый продавец телерекламы в России - Национальный рекламный альянс (НРА) - 7 апреля 2017 года

Вслед за назначением на пост гендиректора Сергея Васильева мегаселлер объявил о назначении нового руководителя своего бэк-офиса - Национальной сервисной компании (НСК). Эту должность занял медиаменеджер Эдуард Райкин, ранее гендиректор «Первого канала – Санкт-Петербург».











Вслед за назначением на пост гендиректора Сергея Васильева. Эту должность занял медиаменеджер Эдуард Райкин, ранее гендиректор «Первого канала – Санкт-Петербург».

Сергей Пискарев перешел в НРА c должности генерального директора сейлз-хауса «Газпром-медиа». С начала года он вместе с экс-руководителем IMHO Vi Ильей Алексеевым и Натальей Дмитриевой, ранее генеральный директор Gazprom-Media Digital, отвечает за digital-продажи.







. С начала года он вместе с экс-руководителем IMHO Vi Ильей Алексеевым и Натальей Дмитриевой, ранее генеральный директор Gazprom-Media Digital, отвечает за digital-продажи.

В феврале 2017 один из крупнейших продавцов интернет-рекламы в России – IMHO (входит в НСК) сообщил о смене руководства. Пост генерального директора компании покинул Илья Алексеев. Его сменила Мария Лапушкина, которая ранее занимала должность коммерческого директора в интернет-селлере.







В феврале 2017 один из крупнейших продавцов интернет-рекламы в России –. Пост генерального директора компании покинул Илья Алексеев. Его сменила Мария Лапушкина, которая ранее занимала должность коммерческого директора в интернет-селлере.

Илья Алексеев после ухода из компании IMHO определился с новым местом работы. В марте менеджер возглавил продажи Facebook в России.















после ухода из компании IMHOопределился с новым местом работы. В марте менеджер

Креатив/дизайн

В конце марта агентство интегрированных коммуникаций Grey выбрало нового креативного директора. Им стал Андрей Ильясов, известный своими проектами по ребрендингу для Билайн и МТС







В конце марта, известный своими проектами по ребрендингу для Билайн и МТС

В октябре бывший арт-директор «Студии Лебедева» и «Сбертеха» стал директором по дизайну «Яндекса». Илье Михайлову поручили дизайн «Поиска» и прочих сервисов компании.











В октябре. Илье Михайлову поручили дизайн «Поиска» и прочих сервисов компании.