Оганес Соболев покинет компанию для того, чтобы заняться собственными проектами

Единый продавец телерекламы в России - Национальный рекламный альянс (НРА) - официально подтвердил сообщение о назначении нового гендиректора. В ближайшее время действующий руководитель селлера Оганес Соболев покинет компанию для того, чтобы заняться собственными проектами. Его место займёт экс-глава Vi - Сергей Васильев.

Объединенный продавец рекламных возможностей крупнейших российских медиахолдингов - «Первого канала», ВГТРК, «Газпром-Медиа» и «Национальной медиа группы» - был создан на основе Vi и сейлз-хауса «Газпром-Медиа» в прошлом году. НРА контролирует большую часть рынка телерекламы объемом в 151 млрд рублей (по оценке АКАР).

С 1 января этого года сотрудники двух крупнейших российских селлеров начали работать под единым брендом - НРА. Возглавил единого селлера сооснователь группы Vi и бывший руководитель Индустриального комитета по телеизмерениям Оганес Соболев. Его заместителем стал Сергей Коптев – экс-глава российских медийных активов Publicis Groupe.

Сергей Васильев

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что в ближайшее время Оганес Соболев покинет компанию. Как рассказали в НРА, контракт с г-ном Соболевым, который возглавлял компанию с момента её основания, истек и не был продлен по его желанию. Вместо этого он решил сконцентрироваться на собственных проектах.

Новым гендиректором объединенного селлера станет Сергей Васильев. Г-н Васильев пришел в Vi в 1995 году, когда компания работала под брендом «Видео Интернешнл». До 1998 года он проработал заместителем генерального директора продюсерской компании Vi, после чего в 1998 году возглавил направление продаж телерекламы в группе Vi. В 2003 году он возглавил Vi и оставался на этой должности до основания единого продавца телерекламы в 2016 году.

«Учредители НРА выражают благодарность первому гендиректору компании за проделанную им работу по созданию и запуску масштабной структуры, объединившей продажи рекламных возможностей крупнейших российских медиахолдингов. Перед новым главой НРА стоит задача настройки механизма объединенных продаж, выведения его на крейсерский режим и создания единой торговой платформы для всех участников рекламного рынка», - прокомментировали назначение в НРА.