АДВ Lab планирует стать центром экспертизы работы с аудиторными данными

Директор по цифровым технологиям рекламной группы АДВ (ее партнеры – глобальные коммуникационные холдинги IPG и Havas) Игорь Перевозчиков возглавит АДВ Lab, сообщает компания. Это один из пяти дивизионов группы, который займется созданием собственных технологических решений, развитием технологических партнерств с ведущими игроками digital-рынка и баингом цифровых медиа.

В команду АДВ Lab войдут как эксперты сформированного в 2015 году подразделения ADV Digital Center, так и специалисты в области adtech, технологий искусственного интеллекта и работы с данными, уточняют в АДВ.

«Задача АДВ – построить прозрачную связь между инвестициями компаний в медиа и их влиянием на продажи. Мы видим, что сегодня уже накоплена критическая масса данных об аудитории, а технологии их обработки и анализа достаточно развиты и доступны, чтобы на рынке появилось решение, способное заметно повысить эффективность размещения по всем медиа, включая традиционные ТВ, ООН, радио. Таким образом, АДВ Lab будет находиться в постоянном поиске партнеров, технологий, возможностей, чтобы шаг за шагом приближаться к решению главной задачи», – отмечает Игорь Перевозчиков.

В будущем дивизион планирует стать центром экспертизы работы с аудиторными данными, результатом работы которого станут data-платформы для маркетинга брендов, а также инструменты монетизации данных для владельцев больших массивов информации.

«Выделяя R&D в отдельный дивизион, мы стремимся сформировать атмосферу творчества, обмена знаниями и экспериментов. АДВ Lab в перспективе нескольких лет станет центром инноваций в российском adtech и создаст экосистему digital-продуктов для повышения прозрачности инвестиций и ROI в медиа», – считает основатель и генеральный директор рекламной группы АДВ Дмитрий Коробков.

За последние два года АДВ наращивает экспертизу в работе с цифровыми технологиями и аудиторными данными. Группа запустила ряд продуктов в партнерстве с крупнейшими исследовательскими и интернет-компаниями.

Для измерения качественных и количественных метрик интернет-аудитории совместно с польской компанией Gemius запущен продукт AdReal. Для кроссплатформенного медиапланирования видеоразмещений создан Video Monger. Решение Incremental Mobile, реализованное совместно с Mail.Ru Group и Tiburon, нивелирует пересечение аудитории десктом и мобайл при кроссплатформенных рекламных кампаниях в Digital.

Игорь Перевозчиков пришел в АДВ в 2002 году, в 2006 году занял должность директора по планированию в агентстве Universal McCann (сейчас UM). С 2008 по 2011 Игорь возглавлял отдел медиапланирования в МТС, а в 2011-2012 занимал должность директора по маркетингу видеосервиса «Стрим». В 2012 Игорь вернулся в группу АДВ на должность заместителя генерального директора агентства Initiative. В 2013 году возглавил агентство Advance Digital (н.в. – Advance Mediabrands). В 2015 году назначен на должность директора по цифровым технологиям (Chief Digital Officer) АДВ Медиа.