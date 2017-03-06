В группе начал работу единый аналитико-технологический центр Annalect



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На прошлой неделе группа компаний OMD OM Group запустила новое подразделение Annalect, говорится в сообщении компании. Предполагается, что новая структура объединить в рамках единого центра всю экспертизу по сбору, обработке и аналитике данных, а также, по созданию и развитию технологий работы с данными.

Возглавил новую структуру экс-руководитель по стратегическому медиапланированию ПАО «МегаФон» Алексей Смирнов. Алексей занимается рекламным бизнесом более 20-ти лет. С 2001 по 2012 годы уже работал в команде OMD OM Group, с которой расстался ради интересной работы на стороне клиента - в ПАО «МегаФон».

«Наше новое подразделение Annalect – с момента его появления становится единым центром и поставщиком решений для всех частей Группы компаний. Мы планируем консолидировать в Annalect все наши ресурсы по работе с данными, которые сейчас не централизованы в масштабе Группы. Это структурное преобразование позволит нам вывести Агентский продукт на новый уровень с точки зрения стратегических и тактических решений для наших клиентов. Уже на этапе запуска в Annalect вольется команда разработчиков», - прокомментировал запуск нового подразделения CEO OMD OM Group, Дмитрий Дмитриев.

«Мне кажется, что это одна из самых вдохновляющих миссий, с которой мне доводилось сталкиваться за годы работы в индустрии. Ведь задача Annalect – извлекать из информационных массивов знания. Знания о людях, которым мы хотим рассказать о бренде нашего клиента, об их медиа среде, также как и знания о самом бренде и рынке, на котором он играет. И на основе этих знаний мы будем создавать технологичные решения, которые помогут повысить эффективность рекламных инвестиций», - отметил Алексей Смирнов.