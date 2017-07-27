На новом посту он будет отвечать за стратегическое развитие агентства, формирование и расширение локальной команды

Андрей Крисюк, ранее занимавший позицию Директора по развитию бизнеса, назначен Генеральным директором агентства iProspect Russia.

На новом посту Андрей Крисюк будет отвечать за стратегическое развитие агентства, формирование и расширение локальной команды в условиях быстрорастущего рынка, а также внедрять высокотехнологичные решения на базе успешных международных практик. Помимо этого, он сфокусируется на развитии и усилении клиентского сервиса как для прямых клиентов агентства, так и клиентов группы Dentsu Aegis Network Russia.

В состав команды iProspect Russia Андрей Крисюк вошел 2016 году в качестве Директора по развитию бизнеса. До этого пять с половиной лет проработал в коммерческом департаменте "Яндекса", где занимался развитием и интеграцией рекламного инструментария, отвечал за разработку клиентской аналитики, проведение обучающих семинаров и конференций для крупных рекламодателей. Кроме того, он принимал участие в разработке и внедрении новых рекламных инструментов и настроек внутри "Яндекс.Директа" и "Яндекс.Крипта".