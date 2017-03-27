Илья Алексеев займется реализацией рекламных возможностей платформ соцсети на российском рынке



Илья Алексеев

Бывший руководитель одного из крупнейших продавцов интернет-рекламы в России - IMHO - Илья Алексеев после ухода из компании определился с новым местом работы. Теперь менеджер возглавит продажи Facebook в России и будет работать в офисе компании в Варшаве. Об этом сообщили представители соцсети.

Илья Алексеев с марта 2015 года возглавлял интернет-направления Vi, а с января текущего года - Национального Рекламного Альянса (НРА). В начале февраля стало известно, что г-н Алексеев покидает компанию, чтобы заняться собственными проектами. На его место назначили Марию Лапушкину, которая ранее занимала должность коммерческого директора в интернет-селлере.

Как рассказал Роберт Беднарски, Директор по операционной деятельности Facebook в Центральной и Восточной Европе, на новой должности Илья Алексеев займется реализацией рекламных возможностей платформ Facebook на российском рынке.

"С радостью сообщаю, что я присоединяюсь к команде Facebook в роли директора по продажам в России. Работая на рекламном рынке в течение многих лет, я всегда восхищался многочисленными возможностями и инновационным подходом Facebook, которые платформа открывает для рекламодателей. Я счастлив присоединиться к этой потрясающей команде талантливых людей со всего мира", - прокомментировал назначение Илья Алексеев.