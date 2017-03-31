До этого он работал в агентствах McCann Erickson и Leo Burnett



Андрей Ильясов. Фото: пресс-служба

Агентство интегрированных коммуникаций Grey выбрало нового креативного директора. Им стал Андрей Ильясов, известный своими проектами по ребрендингу для Билайн и МТС.

Ильясов более 21 года работает в рекламной индустрии, он участвовал в создании более 100 рекламных роликов. До прихода в Grey Андрей работал в агентствах McCann Erickson и Leo Burnett в Праге, а также – в BBDO Russia и JWT International в Москве.

«C приходом Андрея в нашу команду в агентстве буквально включились космические скорости, чему мы очень рады», - говорит генеральный директор Grey Ольга Цуканова. «У нас большие амбиции и много идей, как двигаться дальше и какой креативный продукт предлагать клиенту».