Он замедлит свой рост даже при самом благоприятном сценарии



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Рекламная группа GroupM представила прогноз по развитию российского рекламного рынка в 2018 году. Согласно консервативному прогнозу (при росте ВВП России менее 1,5%), рекламные бюджеты увеличатся на 6%, оптимистичному (при росте ВВП на 1,5–2%) – на 12%, сообщила заместитель генерального директора GroupM Мария Колосова на конференции This Year, Next Year «Погоня за контентом» во вторник, 28 ноября.

По сравнению со средними показателями по миру потенциал роста у российского рекламного рынка большой, и он по-прежнему недооценен, добавила Колосова. Доля медиарынка в ВВП России в 2018 году составит всего 0,47%, других стран – в среднем 0,69%.

На развитие российского рекламного рынка повлияют нестабильный рост экономики, слабый потребительский спрос, борьба за каждого платежеспособного потребителя, растущая конкуренция между рекламными площадками, владеющими данными о потребителях.

Также важным фактором станет перераспределение вложений из медийных коммуникаций в ценовые предложения. Рекламодатели встанут перед выбором – инвестировать в медиарынок или скидки, поскольку люди хотят покупать «свои» товары со скидками, уточнила Мария Колосова. Определяющие векторы развития рекламного рынка не изменятся: это данные и технологии, контент и электронная коммерция.

Самыми динамично развивающимися сегментами рекламы в 2018 году будут кабельное телевидение (+30%), видеореклама в интернете (+20%), поисковая реклама (+17%) и телевизионная (+10,6%).

По прогнозам GroupM, доля телевидения на рекламном рынке в 2018 году сократится на один процентный пункт с 42% до 41%, интернета (только Performance) увеличится с 32% до 33%. Для сравнения доля ТВ на глобальном рекламном рынке равняется 39%, самая низкая она в Восточной Европе – 28%. Доли остальных каналов в медиамиксе останутся прежними в следующем году: наружная реклама – 10%, Digital Branding – 8%, радио и пресса – по 4% каждый.

По итогам 2017 года российский рекламный рынок вырастет на 13–14% до 400 млрд. рублей, прогнозирует АКАР. Динамика превосходит ожидания рекламных холдингов, озвученных прошлой осенью. Тогда GroupM была наиболее близка в прогнозе на 2017 год, оценивая рост рынка в +9,9% (Carat и Zenith ожидали +5,2% и 7,7% соответственно). Цены на рекламу в текущем году поднялись на 10-12%, подсчитали медиаинфляцию баинговые группы по просьбе Sostav.ru. Текущий базовый прогноз Минэкономразвития предполагает рост российской экономики на 2,1% в 2017 году, при этом реальные доходы россиян падают четвертый год подряд.