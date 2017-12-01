До прихода в российский MediaCom он с 2014 года занимал должность Europe Business Leader для клиента MediaCom – Procter&Gamble

Агентство MediaCom (входит в рекламную группу GroupM, которая принадлежит WPP) сообщает о назначении Ярона Фаризона на должность генерального директора, которую занимал Сергей Хохлов с 2011 года. До прихода в российский MediaCom Ярон Фаризон с 2014 года занимал должность Europe Business Leader для клиента MediaCom – Procter&Gamble. Ярон Фаризон уже работал в московском офисе MediaCom до 2013 года.

Основной задачей нового гендиректора будет всестороннее повышение качества сервиса агентства: предоставление клиентам лучших инсайтов, талантов и технологий для запуска максимально эффективных коммуникационных кампаний, которые могут быть предоставлены сетью MediaCom, а также укрепление связей с медиакомпаниями, владельцами инвентаря в сфере развлечений и спорта, чтобы получить дополнительные преимущества для клиентов MediaCom.



«Я вдохновлен задачами, стоящими передо мной в должности руководителя MediaCom в России. Качество наших услуг по стратегическому планированию значительно возросло за последние годы, и я хочу не только удержать этот уровень, но и шагнуть еще дальше, предлагая нашим клиентам уникальные инсайты и интегрированные коммуникационные решения», – комментирует Ярон Фаризон.



«Россия – это ключевой рынок в глобальной сети MediaCom, и мы продолжаем активно в него инвестировать. Я уверен, что Ярон, как настоящий лидер, поможет нам укреплять и развивать наши продукты и сервисы, благодаря которым наши клиенты получают самые эффективные решения для их бизнеса», – добавил генеральный директор MediaCom EMEA Ник Лоусон.



Агентство MediaCom занимается стратегическим планированием, закупками рекламы в медиа, разработкой и размещением контента для крупных российских и транснациональных компаний. Клиенты агентства MediaCom Россия: Mars, GSK, Dell, P&G and Sony и другие.