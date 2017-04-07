Акционеры планируют вернуть экс-главу Vi в телерекламный бизнес



Сергей Васильев. Фото Vi

«Национальный рекламный альянс» (НРА) планирует сменить руководство. На следующей неделе совет директоров «мегаселлера» должен выбрать нового гендиректора. Место Оганеса Соболева может занять экс-глава Vi Сергей Васильев, пишут «Ведомости».

Источники «Коммерсанта» говорят, что Васильева решили вернуть акционеры НРА. Существующая конструкция оказалась «неуправляемой», поскольку совладельцы «дергали в разные стороны», объяснил собеседник издания. Он полагает, что Соболев, который хоть и является профессиональным переговорщиком, не справился с операционным управлением такой сложной структурой с большим количеством непростых акционеров.

Напомним, единый продавец телерекламы в России был создан на основе Vi и сейлз-хауса «Газпром-Медиа». С начала года их сотрудники работают под брендом НРА.

При этом продажами региональной и интернет-рекламы занимается аффилированная с альянсом «Новая сервисная компания» (НСК). Ее контролируют «Газпром-медиа» (30,9%), бывший глава «Олимпстроя» Таймураз Боллоев, председатель совета директоров банка «Россия» Дмитрий Лебедев (по 23,55%) и Сергей Руднов (22%).

Учредителями «мегаселлера» являются крупнейшие российские медиахолдинги — ВГТРК, «Первый канал», «Газпром-Медиа холдинг» и «Национальная Медиа Группа». НРА контролирует большую часть рынка телерекламы объемом в 151 млрд рублей. Сложная структура из двух компаний понадобилась, чтобы компенсировать бывшим владельцам селлеров их доли в этом бизнесе. Фактически альянс заработал осенью 2016 года. Возглавил его Оганес Соболев, чьим заместителем стал Сергей Коптев, ранее руководивший Publicis Media в России.

Сергей Васильев управлял группой «Видео Интернешнл» (Vi) до появления схемы с единым продавцом. В последние годы инвестировал в проекты, не связанные с телерекламой. В частности, он является одним из партнеров ADG Group, управляющей сетью кинотеатров, и совладельцем IT-компании «Открытая платформа».