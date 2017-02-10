Илья Алексеев покинул компанию



Экс-гендиректор IMHO Vi Илья Алекссев

Один из крупнейших продавцов интернет-рекламы в России - IMHO сообщил о смене руководства. Пост генерального директора компании покинул Илья Алексеев. Его сменила Мария Лапушкина, которая ранее занимала должность коммерческого директора в интернет-селлере.

В пресс-релизе IMHO сказано, что Алексеев «принял решение покинуть компанию, чтобы заняться новым проектом».

Мария Лапушкина попала в структуру IMHO в 2002 году, когда интернет-селлер купил возглавляемое ею агентство System.ru. До назначения генеральным директором компании она занимала должность коммерческого директора, а еще ранее - заместителя генерального директора и вице-президента.

IMHO продаёт рекламу на крупнейших площадках Рунета (Яндексе, Рамблере, Avito, РБК и др.), а также на сайтах крупнейших российских телеканалов («Первый канал», ВГТРК, Рен ТВ) и онлайн-кинотеатров (ivi.ru, TVZavr, Tvigle). После создания Национального рекламного альянса летом 2016 года IMHO был включен в структуру «мегаселлера». В январе бэк-офис НРА - ООО "Новая сервисная компания" (НСК) обратилось в ФАС с ходатайством о покупке акций IMHO. Вместе с ним НСК также попросила антимонопольное ведомство одобрить выкуп акций сейлз-хауса Vi Тренд, который продаёт телерекламу в региональном эфире, а также долю в интернет-селлере Gazprom Media Digital (GPMD).

О том, что бэк-офис НРА будет заниматься не только технологическим развитием альянса, но и продажами рекламы в интернете и региональном телеэфире ранее писал «Коммерсант».