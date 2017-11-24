Ранее она ушла с должности CEO агентства Maxus, входящего в GroupM

Бывший СЕО медиаагентства Maxus (входит в рекламную группу GroupM, которая принадлежит WPP) Мария Ельчинова открыла собственное медийное рекламное агентство SkyTEC Media, которое предоставляет услуги полного медиа сервиса, рассказала Sostav.ru сама Ельчинова. Она является не только владельцем SkyTEC Media, но и генеральным директором агентства.

В октябре 2017 года Мария Ельчинова сообщила, что покинула пост исполнительного директора (CEO) агентства Maxus, в котором проработала 20 лет. Она была заместителем генерального директора и директором по работе с клиентами, затем исполнительным директором агентства. Летом этого года было объявлено, что как на глобальном, так и на российском рынке медиаагентства MAXUS и MEC ожидает слияние, в результате которого будет образовано новое агентство WAVEMAKER. В нем будут работать 8,5 тысяч человек в 90 странах, а его оборот составит $38 млрд.

Одним из клиентов нового агентства SkyTEC Media стал Тинькофф Банк, увеличивший бюджет на размещение на ТВ в 2018 году на 15%. Ранее медиапартнером банка, по некоторой информации, было агентство Maxus. Информацию о других контрактах SkyTEC Media с рекламодателями Мария Ельчинова не раскрыла, уточнив, что сейчас активно занимается привлечением клиентов.

Мария Ельчинова начинала карьеру в медиарекламном бизнесе в 1994 году в Ogilvy&Mather. Затем работала на разных должностях в агентствах РАВИ, Мега Медиа (ГКВИ, Vi). С 2005 по 2017 год занимала руководящие позиции в агентстве Maxus (GroupM).