В рамках управления новой операционной моделью в группе появится институт управляющих директоров по направлениям

В группе Dentsu Aegis Network объявили о новых назначениях. Из-за перехода на модель операционного управления ОМ 2.0 компании нужны новые управляющие директора. Ими стали Мария Донских и Александр Захаров.

В 2016 году Dentsu Aegis Network объявила о начале интеграции модели операционного управления ОМ 2.0. Новая модель создана для скорей разработки и внедрения эффективных технологических решений на уровне группы. В настоящий момент в Dentsu Aegis Network входит 15 агентств и больше полутора тысяч сотрудников. Внедрение ОМ 2.0 потребовало перемен в управленческой структуре.

Как рассказали в компании, в Dentsu теперь развивают шесть ключевых направлений экспертизы группы: OLV (мультиэкранное видео потребление), mobile, performance, content, social и data. В рамках новой операционной модели клиенты любого агентства получат доступ ко всем шести практикам. В связи с новыми стратегическими направлениям группе нужны управляющие директора.

Мария Донских, отвечающая за развитие бизнеса сети Isobar (Isobar Moscow и Traffic Isobar) в Москве, займет позицию директора по управлению и развитию digital бизнеса. Мария будет отвечать за стратегическое развитие digital брендов группы – Isobar, iProspect, Amnet, а также курировать продуктовые практики внутри группы.

Александр Захаров, ранее возглавлявший агентство Carat, становится директором по управлению и развитию бизнеса фронтальных агентств. В зоне ответственности Александра – сетевые фронтальные агентства – Carat, Vizeum, Dentsu, Ad O’Clock, развитие взаимоотношений с клиентами, интеграция новых продуктов в агентский бизнес. Генеральным директором агентства Carat назначена Дарья Куркина, до этого занимавшая позицию заместителя генерального директора агентства.

Максим Осипов, занимавший позицию COO Dentsu Aegis Network Russia, покидает компанию и будет заниматься развитием собственных проектов.

«При нынешних инновационных скоростях ни один холдинг не способен равно успешно развивать универсальную всестороннюю экспертизу одновременно во всех агентствах. Поэтому мы формируем операционную модель, которая имеет единую платформу по созданию и внедрению продуктовых экспертиз - практик, а также эффективное корпоративное управление для доступа клиентов и их агентств к этой экспертизе. Большое внимание мы также уделяем повышению скорости перехода от создания кастомных клиентских продуктов к их масштабированию в агентствах», - рассказал о новой модели CEO группы Михаил Вощинский.