Марина Федункив помогла предпринимателям в проекте «Авито Работы»

«Авито Работа» завершила социальный проект «Звезда вам в помощь» в поддержку малого бизнеса. Проект направлен на привлечение внимания к трудностям предпринимателей, которым ежедневно приходится совмещать сразу несколько ролей. По итогам отбора победителями стали студия маникюра CHOOSE ME из Красногорска и кулинария «Гастрономика» из Тимашевска Краснодарского края. К ним на один рабочий день присоединилась актриса Марина Федункив.

Для участия в проекте предприниматели могли разместить вакансии на «Авито Работе» и заполнить анкету с рассказом о своем бизнесе. Прием заявок завершился 31 мая, после чего организаторы выбрали двух победителей, к которым приехали съемочная группа и Марина Федункив.

В студии маникюра CHOOSE ME хозяйке приходилось одновременно выполнять обязанности администратора, мастера маникюра и директора. В кулинарии «Гастрономика» один сотрудник совмещал работу продавца, менеджера и официанта в разгар высокого сезона. Марина Федункив присоединилась к работе предпринимателей и помогла справиться с нагрузкой в пиковые часы.

Проект стал частью рекламной кампании «Авито Работы».