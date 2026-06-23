Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Анастасия Речанская
Без лишних созвонов: журнал Глабикс о коммуникациях в бизнесе

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
23.06.2026 в 10:35

«Радио Sostav»: золотая клетка ретейл-медиа

Где заканчивается рост и начинается зависимость в ретейл-медиа

1

Ретейл-медиа для многих брендов сегодня выглядит как идеальный короткий путь к покупателю: быстрые продажи, гарантированная заметность на полке и ощущение, что рост можно купить здесь и сейчас, просто наращивая бюджеты внутри экосистемы. Но за этим комфортом и кажущейся простотой скрывается стратегическая ловушка. Передавая площадке все данные о клиенте, маршруты и решение о контакте, бренд рискует оказаться в роли арендатора, которому придется платить заново за каждый вход к собственной аудитории, постепенно теряя самостоятельность и долгосрочную устойчивость.

В этом выпуске вы услышите мнения практиков рынка о том, как строить рост в ретейл-медиа, не отдавая партнеру контроль над собственной судьбой.

Сегодня в эфире:

  • Анастасия Панасюк, исполнительный директор SIMB-AD;
  • Алина Коробова, PR-директор 4forms;
  • Екатерина Шимина, специалист по маркетинговым коммуникациям ГРАНАТ БИО ТЕХ ;
  • Денис Гнатенко, директор по продуктам Веборама ;
  • Никита Мереминский, медиадиректор hh.ru ;
  • Фархад Кучкаров, директор по развитию и стратегии Depot ;
  • Анастасия Назарова, управляющий директор Commeta ( Media Instinct Group ).

Выпуск доступен по ссылке.

hh.ru Media Instinct Group Depot Веборама медиа Маркетинг ретейл-медиа Радио Sostav Гранат Био Тех
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
nonTV
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.