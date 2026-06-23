«Радио Sostav»: золотая клетка ретейл-медиа

Ретейл-медиа для многих брендов сегодня выглядит как идеальный короткий путь к покупателю: быстрые продажи, гарантированная заметность на полке и ощущение, что рост можно купить здесь и сейчас, просто наращивая бюджеты внутри экосистемы. Но за этим комфортом и кажущейся простотой скрывается стратегическая ловушка. Передавая площадке все данные о клиенте, маршруты и решение о контакте, бренд рискует оказаться в роли арендатора, которому придется платить заново за каждый вход к собственной аудитории, постепенно теряя самостоятельность и долгосрочную устойчивость.
В этом выпуске вы услышите мнения практиков рынка о том, как строить рост в ретейл-медиа, не отдавая партнеру контроль над собственной судьбой.
Сегодня в эфире:
- Анастасия Панасюк, исполнительный директор SIMB-AD;
- Алина Коробова, PR-директор 4forms;
- Екатерина Шимина, специалист по маркетинговым коммуникациям ГРАНАТ БИО ТЕХ ;
- Денис Гнатенко, директор по продуктам Веборама ;
- Никита Мереминский, медиадиректор hh.ru ;
- Фархад Кучкаров, директор по развитию и стратегии Depot ;
- Анастасия Назарова, управляющий директор Commeta ( Media Instinct Group ).
Выпуск доступен по ссылке.