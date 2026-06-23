«Радио Sostav»: золотая клетка ретейл-медиа

Ретейл-медиа для многих брендов сегодня выглядит как идеальный короткий путь к покупателю: быстрые продажи, гарантированная заметность на полке и ощущение, что рост можно купить здесь и сейчас, просто наращивая бюджеты внутри экосистемы. Но за этим комфортом и кажущейся простотой скрывается стратегическая ловушка. Передавая площадке все данные о клиенте, маршруты и решение о контакте, бренд рискует оказаться в роли арендатора, которому придется платить заново за каждый вход к собственной аудитории, постепенно теряя самостоятельность и долгосрочную устойчивость.

В этом выпуске вы услышите мнения практиков рынка о том, как строить рост в ретейл-медиа, не отдавая партнеру контроль над собственной судьбой.

Сегодня в эфире:

Анастасия Панасюк, исполнительный директор SIMB-AD;

Алина Коробова, PR-директор 4forms;

Екатерина Шимина, специалист по маркетинговым коммуникациям ГРАНАТ БИО ТЕХ ;

; Денис Гнатенко, директор по продуктам Веборама ;

; Никита Мереминский, медиадиректор hh.ru ;

; Фархад Кучкаров, директор по развитию и стратегии Depot ;

; Анастасия Назарова, управляющий директор Commeta ( Media Instinct Group ).

Выпуск доступен по ссылке.