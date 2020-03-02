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02.03.2020 в 16:05

Журналисты просят возобновить расследование убийства Влада Листьева

Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель сняли фильмы к 25-летию убийства генерального директора ОРТ

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YouTube/КиноПоиск

Журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель обратились в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру с просьбой в возобновить расследование уголовного дела об убийстве Владислава Листьева. По их данным, в апреле 2009 года следствие по уголовному делу было приостановлено, несмотря на то, что у следствия «достаточно материалов для продолжения работы и передачи дела в суд», пишет «Коммерсант».

К 25-летию убийства генерального директора ОРТ Владислава Листьева журналист проекта «Амурские волны» Родион Чепель снял фильм «Новый взгляд», Ксения Собчак — ленту «Как Влад Листьев создавал новое телевидение, которое его и убило» в рамках проекта «Осторожно, Собчак!», а Алексей Пивоваров (YouTube-канал «Редакция») — фильм «25 лет спустя: кто убил главную звезду нового русского ТВ?». Все фильмы доступны на YouTube, а фильм Чепеля показывали в кинотеатре «Октябрь».

В тот же день все три автора записали совместное видеообращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет. Авторы обращения считают, что следователи имеют достаточное количество материалов, необходимых для продолжения работы над этим делом.

Из заявления журналистов:

Если мы не пришли к одним и тем же выводам, то поняли, что у нас одни и те же вопросы. Мы требуем, чтобы господин Бастрыкин и господин Краснов придали этому делу особый статус. И считаем, что возможно найти убийцу и раскрыть это дело.

В январе 1995 года Листьев ушел из телекомпании «ВИД» и стал генеральным директором новой телекомпании ОРТ. На этом посту журналист проработал 33 дня. Именно с деятельностью в ОРТ связывают убийство Листьева. 1 марта 1995 года он в последний раз вышел в прямой эфир программы «Час пик», поздравил зрителей с приходом весны, в тот же вечер был застрелен в подъезде собственного дома. На следующий день президент Борис Ельцин публично пообещал, что убийцы понесут наказание.

В год своего убийства Листьев ввел трехмесячный мораторий на рекламу на канале. Из-за этого решения некоторые российские бизнесмены могли понести многомиллионные убытки. В частности, следствие рассматривало версию о причастности к убийству гендиректора рекламного агентства «Премьер СВ» Сергея Лисовского, который отрицает свою причастность к преступлению. Также в числе подозреваемых называли бизнесмена Бориса Березовского.

Владислав Листьев Расследования
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