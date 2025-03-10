Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Елена Корниенко (Elena Korn)
Два слова о брендинге и рекламе
СберМаркетинг

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
10.03.2025 в 15:20

Сергею Жукову не удалось доказать свое участие в создании песен группы «Руки Вверх!»

Жалоба направлена в Верховный суд

1

Фронтмен группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков не смог доказать в суде свое участие в создании песен из альбомов «Сделай погромче» и «Без тормозов», пишет ТАСС.

Жуков и бывший участник «Руки Вверх!» Алексей Потехин попросили Симоновский суд Москвы признать недействительным договор, по которому группа передала продюсеру Андрею Маликову и издательству «Джем» права на композиции «Лишь о тебе мечтая», «Крошка моя», «Вернись» и другие песни. По мнению истцов, соглашение было составлено с нарушением закона об авторских правах. Суд отказал музыкантам в удовлетворении требования. Апелляция подтвердила решение первой инстанции.

Суд пришел к выводу, что представленные издательством «Джем» материальные носители выпущены законно в 1998−1999 годах, соблюдены права авторов и исполнителей, указаны правообладатели/производители фонограмм. Маликов инициировал создание фонограмм и заплатил за их изготовление. Жуков и Потехин не предоставили суду фонограммы произведений, указанных в спорных договорах, материальные носители, содержащие информацию о правообладателях, аренде ими студии звукозаписи, оплате услуг.

Кроме того, свидетель, который вел студийную запись песен для альбома «Без тормозов», сообщил, что инициатором создания фонограмм был Маликов, с ним обсуждались дата и время записи, согласовывались работы, он платил за их проведение. Жуков же был автором и исполнителем песен.

Жуков и Алехин направили жалобу в Верховный суд.

В декабре 2024 года Жуков обратился в Следственный комитет по делу о блокировке фильма «Руки вверх!». После жалобы музыканта в издательстве «Джем» прошли обыски.

Суд Руки Вверх! Сергей Жуков
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.