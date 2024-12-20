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20.12.2024 в 06:50

В издательстве «Джем» прошли обыски после жалобы Жукова

Ранее он обратился в Следственный комитет по делу о блокировке фильма «Руки вверх!»

В офисах музыкального издательства «Джем» и ООО «Компания Топ 7» прошли обыски. Ранее солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой о содействии по делу о защите авторских прав на песни группы «Руки вверх!». Об этом сообщают «Известия».

Эти юридические лица связаны с директором музыкального издательства «Джем» Андреем Черкасовым и находятся по одному адресу. Оперативники искали там вещдоки, которые могли быть использованы для совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК «Самоуправство».

Проверка связана с письмом лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова на имя Александра Бастрыкина. Музыкант сообщил, что вместе с Алексеем Потехиным они признаны потерпевшими по уголовному делу, расследуемому московской полицией по ч. 1 ст. 330 УК «Самоуправство». Он настаивает, что были составлены фиктивные документы, якобы подтверждающие права на фонограммы группы «Руки Вверх!». По словам музыканта, Черкасов никогда не имел отношения к записям хитов группы.

В декабре Роскомнадзор уведомил онлайн-кинотеатры о необходимости удалить фонограммы песен в фильме «Руки вверх!». Ведомство сделало это на основании определений Мосгорсуда о принятии предварительных мер защиты авторских или смежных прав.

В октябре фильм «Руки вверх!» лидировал в российском прокате. В первые выходные картина собрала 225,7 млн руб.

Джем
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