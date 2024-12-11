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18+
11.12.2024 в 12:20

Жуков обратился в Следственный комитет по делу о блокировке фильма «Руки вверх!»

Музыкант подал иски о признании прав на произведения группы к главе издательства «Джем» Андрею Черкасову

Фронтмен «Руки вверх!» Сергей Жуков подал в арбитражный суд иски к гендиректору музыкального издательства «Джем» Андрею Черкасову о признании прав на произведения группы. Заседания назначены на январь 2025 года, сообщает ТАСС.

Жуков рассказал агентству, что Черкасов много лет пытается оспорить права на творчество «Руки вверх!», не имея отношения к записи хитов группы. У Черкасова есть документ о передаче прав на фонограммы, подписанный бывшим продюсером «Руки вверх» Андреем Маликовым в 2006 году. На тот момент Маликов семь лет не был продюсером группы и не имел оснований для передачи прав.

По словам Жукова, Черкасов подал больше 10 заявлений о блокировке онлайн-ресурсов, на которых размещены песни «Руки вверх!».

В декабре Роскомнадзор уведомил онлайн-кинотеатры «Кинопоиск», Start, «Иви» и Premier о необходимости удалить фонограммы песен в фильме «Руки вверх!» (речь идёт о композициях «Чужие губы», «Крошка моя», «Ну где же вы, девчонки» и других). Ведомство сделало это на основании определений Мосгорсуда о принятии предварительных мер защиты авторских или смежных прав.

Жуков и лейбл «Первое музыкальное издательство» попросили руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина и председателя Верховного суда Ирину Подносову оказать содействие в судебных спорах за право на песни группы.

В октябре фильм «Руки вверх!» лидировал в российском прокате. В первые выходные картина собрала 225,7 млн руб.

Следственный комитет Суд Иски Руки Вверх! Сергей Жуков
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