Каждая третья женщина теряет доверие к бренду из-за стереотипной рекламы

Каждый день женщины вынужденно сталкиваются с предрассудками по отношению к себе в рекламных материалах. Исследование, проведенное маркетинговым агентством ORO, показало, что стереотипные образы женщин в рекламе вызывают у аудитории негативные эмоции, а в ряде случаев даже снижают доверие к брендам. Наибольшее раздражение вызывают образы «идеальной домохозяйки», стереотипные роли матери и жены, а также чрезмерная сексуализация. При этом каждая третья женщина заявляет, что такие рекламные приемы заставляют их меньше доверять бренду. Подробностями агентство поделилось с редакцией Sostav.

Чаще всего негативную реакцию вызывает образ женщины-домохозяйки — 43% опрошенных отметили, что такая подача кажется им устаревшей и навязчивой. Особенно критично к нему относятся молодые женщины: в группе 18−34 лет раздражение выразили 50% респондентов. Не менее остро воспринимаются навязанные обществом роли заботливой матери и жены — 41% женщин считают такие образы чрезмерно шаблонными и не отражающими реальное положение дел. Еще 33% заявили, что их раздражает чрезмерная сексуализация женских образов в рекламе. Это подчеркивает растущий запрос на более реалистичное и современное представление женщин в маркетинговых кампаниях.

Вопрос доверия к брендам также оказался тесно связан с использованием стереотипных образов в рекламе. 28% женщин заявили, что использование клишированных образов снижает их доверие к бренду, 39% не видят в этом проблемы, а 33% затруднились ответить. Это говорит о том, что аудитория становится более требовательной к контенту и готова пересматривать свое отношение к компаниям, которые продолжают транслировать устаревшие представления о женщинах.

Несмотря на это, стереотипная реклама остается распространенной. 35% респондентов отметили, что регулярно видят рекламные ролики с гендерными клише, 20% обращают внимание на сюжеты, где женщины представлены как слабые, а 37% заявили, что сталкиваются с такими примерами рекламы довольно редко. Это говорит о том, что вопрос дискриминационных образов остается актуальным, но не для всех является проблемой.

Дмитрий Моисеев, директор по развитию бизнеса FMCG & Retail ORO: Женщины хотят, чтобы в рекламе демонстрировали их индивидуальность, а не сводили все к стереотипам. Маркетинг, основанный на уважении к аудитории, формирует доверие и лояльность, а реклама без стереотипов становится не просто трендом, а необходимостью.

Исследование проводилось в январе 2025 года методом онлайн-опроса через панель ORO. В нем приняла участие тысяча женщин в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек. Выборка квотировалась по полу, возрасту и федеральным округам на основе данных Росстата.