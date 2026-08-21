Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Андрей Жаринов
Независимое брендинговое агентство Ohmybrand
Купер

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
21.08.2026 в 05:50

Застройщики сократили расходы на рекламу на 6%

Главным каналом продвижения девелоперов остается наружная реклама

Суммарные расходы 30 крупнейших российских застройщиков на рекламу в первом полугодии 2026 года снизились на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом наружная реклама второй год подряд остается основным каналом продвижения: на нее пришлось 51,5% медиабюджетов против 48,9% годом ранее. В денежном выражении расходы на наружную рекламу сократились на 1,9%, сообщает РБК.

Лидером по общим рекламным расходам стала группа ЛСР, увеличившая бюджет на 3,8%. На второе место поднялся «Донстрой» — его расходы выросли на 14,8%. ПИК занял третью позицию, хотя сократил бюджет на 13,5%. «Самолет», который годом ранее возглавлял рейтинг, почти вдвое уменьшил расходы (-50,9%) и опустился на четвертое место. Пятерку лидеров замкнула ФСК, сократившая рекламный бюджет на 36,5%.

Далее в топ-10 расположились MR Group (+6,3%), Level Group (+3,8%), Кортрос (+32,6%), РГ-Девелопмент (+22,9%) и Гранель (-23,1%).

Вторым по объему каналом остается интернет — его доля в медиасплите составила 26,9%, как и годом ранее. При этом расходы на цифровую рекламу снизились на 4,9%. Доля радио выросла с 17,8% до 18,3%, хотя сами затраты уменьшились на 1,9%. Телевизионная реклама резко потеряла позиции: ее доля сократилась с 5% до 1,3%, а расходы — на 74,6%.

В отдельных каналах лидеры заметно изменились. «Донстрой» сохранил первое место по расходам на наружную рекламу и увеличил их на 17,9%. В интернет-рекламе лидером стал ПИК, нарастивший бюджет на 25,9%, тогда как «Самолет» сократил расходы на 40,2%. На радио больше всех потратила ФСК — ее бюджет вырос на 25,1%. При этом крупнейший рост среди лидеров наружной рекламы показала MR Group — плюс 23,1%.

По словам руководителя отдела медиазакупок «СберМаркетинга» Сергея Панкина, девелоперы продолжают выбирать каналы с предсказуемым охватом. В первую очередь это касается наружной рекламы, которая позволяет компаниям точнее работать с географией и частотой контакта с потенциальными покупателями.

Ранее сообщалось, что рынок жилой недвижимости Москвы в первом полугодии 2026 года столкнулся с одним из наиболее заметных снижений покупательской активности за последние годы.

Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.