«Время резиновое»: как зарядные станции PowerApp интегрировались в «Архстояние Детское»

Сегодня партнерства на фестивалях все реже строятся вокруг заметного логотипа или бренд-зоны. На первый план выходят сервисы, которые становятся частью пользовательского опыта и решают реальные задачи посетителей. Именно такие интеграции работают дольше самого события: повышают вовлеченность, создают дополнительные точки контакта с брендом и формируют повторное взаимодействие с аудиторией. Команда PowerApp рассказала Sostav, как зарядная инфраструктура превратилась в полноценный элемент фестивальной экосистемы «Архстояние Детское».

Сервисы аренды зарядных устройств вышли за рамки проката пауэрбанков. Они стали частью клиентского опыта и инфраструктурой удержания аудитории. Зарядка позволяет гостям дольше оставаться на площадке мероприятий, свободно перемещаться и не терять связь с программой события. Эту логику федеральный сервис PowerApp сделал основой работы с крупными фестивалями.

Компания создает полноценные зарядные хабы, объединяющие сервис, навигацию, брендинг и бонусные программы. Этот подход был применен на «Архстоянии Детском» — фестивале современного искусства для всей семьи. На обширной территории Никола-Ленивца, где гости постоянно перемещаются между арт-объектами, зарядные станции PowerApp стали инструментом управления временем: они помогли гостям не прерывать день, сохранить вовлеченность и буквально «растягивать» впечатления от фестиваля.

Проект строился вокруг простой идеи: если сервис становится частью пользовательского сценария, он перестает быть вспомогательной функцией и начинает работать как полноценный маркетинговый инструмент. Поэтому PowerApp интегрировал в фестиваль не отдельные зарядные станции, а экосистему, которая объединяет офлайн-инфраструктуру, цифровые сервисы и программу лояльности. Такой формат одновременно решает практическую задачу гостей и создает для бренда длительное взаимодействие с аудиторией.

Задача: встроиться в фестиваль как естественная часть маршрута гостя

Нужно было закрыть базовую потребность аудитории в заряде устройств, но при этом решить более широкие задачи: повысить удобство пребывания на большой площадке, поддержать вовлеченность гостей в программу, усилить видимость бренда в моменте использования и показать, что зарядная инфраструктура может работать как полноценный партнерский инструмент для события. Для «Архстояния Детского» было важно сохранить характер фестиваля: свободу перемещения, игру, семейность, контакт с искусством и природой. Поэтому зарядные станции должны были стать частью фестивальной среды.

Реализация

PowerApp выстроил на площадке распределенную систему сервисных узлов. Станции размещались в тематических и функциональных зонах фестиваля: рядом с основными маршрутами, маркетом, зонами отдыха, активностями, сценами и местами, где гости проводили больше времени. Это позволяло закрывать разные сценарии: быстро взять зарядку по пути к следующей локации, зарядить телефон во время отдыха, обеспечить связь родителям, которые перемещаются с детьми, или продолжить съемку контента в течение всего дня.

Частью решения стала работа с разными форматами станций:

компактные настольные станции использовались там, где важна близость к гостю и быстрый доступ: в точках отдыха, партнерских зонах, местах ожидания и небольших локальных пространствах;

более емкие напольные станции решали задачу высокой проходимости и визуального присутствия: они работали как заметные точки сервиса на маршруте и одновременно как носители брендированной коммуникации;

формат на 24 зарядных устройства позволял закрывать стабильный поток гостей в ключевых зонах;

станции на 48 устройств становились решением для самых загруженных участков, где важно быстро обслужить большое количество людей.

Отдельный акцент был сделан на визуальной интеграции. Станции не выглядели как нейтральное оборудование: они были брендированы, сопровождались заставками, экранами и сообщениями, которые продолжали общую идею проекта.

Помимо физической инфраструктуры PowerApp использовал собственное приложение как дополнительный канал коммуникации с аудиторией. Внутри приложения работают форматы, которые можно адаптировать под регион, событие или партнера: сторис с локальными новостями, афиша событий, продвижение и отдельные карточки заведений или площадок. Для фестиваля это превращает приложение из утилитарного сервиса в навигационную и информационную среду, где пользователь может не только взять пауэрбанк, но и узнать, что происходит рядом.

Дополнительный слой вовлечения обеспечивает бонусная программа, благодаря которой пользователи могут обменивать накопленные бонусы на услуги. Инструмент подходит для таких мероприятий: бонусная механика переводит разовое использование в повторное действие, а сервис становится не просто решением проблемы, а частью привычного поведения гостя.

Команда PowerApp также использовала механику одновременной аренды нескольких пауэрбанков. Для семейного фестиваля это особенно релевантно: на площадку приезжают родители, дети, друзья, компании, и заряд нужен не одному человеку, а всей группе. Возможность взять сразу несколько устройств снимает типичный барьер больших событий, когда один пауэрбанк приходится делить между несколькими телефонами.

Результаты

PowerApp сотрудничает с фестивалем «Архстояние» не первый год, постепенно расширяя функционал точек на площадке. В итоге:

10 000+ гостей получили доступ к зарядке на фестивальной площадке;

30 000+ бонусов PowerBall было начислено пользователям за аренды, повторные действия и промо-механики;

45% бонусов гости использовали уже во время фестивального периода.

Также по внутренним данным PoweApp, повторные аренды стали одним из ключевых показателей вовлечения.

Евгений Волков, директор по маркетингу, PowerApp: Для нас «Архстояние Детское» — один из самых удачных и любимых проектов. Мы работаем с «Архстоянием» не первый год, и видим, что качественно новый результат появляется только в случае, когда зарядка становится частью пользовательского маршрута. Поэтому мы продумываем не только количество станций, но и форматы, места установки, визуальную интеграцию, коммуникацию на экранах, механику в приложении и бонусную программу. В 2026 году тема «Время резиновое» очень точно совпала с нашей ролью: мы помогаем гостям не терять время на поиски розетки, не сокращать день и оставаться внутри фестивального опыта столько, сколько им хочется.