Зарплаты во «Вкусно — и точка» выросли почти в полтора раза

«Вкусно — и точка» в 2025 году увеличила зарплаты сотрудников на 40−50%, что помогло компании сократить текучесть кадров, повысить укомплектованность заведений и ускорить обслуживание посетителей. Об этом рассказал генеральный директор сети Олег Пароев в интервью ТАСС.

По его словам, в прошлом году компания пересмотрела систему оплаты труда и внедрила новую мотивационную программу, которая предусматривала существенное повышение доходов сотрудников. Таким образом, дополнительные вложения в персонал дали заметный результат: снизилась кадровая текучесть, предприятия стали лучше укомплектованы, а скорость обслуживания гостей выросла.

Пароев также сообщил, что сейчас уровень оплаты труда во «Вкусно — и точка» превышает средние показатели по отрасли. В частности, в московских ресторанах сотрудники могут получать более 140 тыс. руб., что ранее вызывало удивление у многих наблюдателей.

По словам гендиректора, компания провела большую работу не только по привлечению новых сотрудников, но и по удержанию опытных работников. В результате численность персонала в заведениях стала значительно выше по сравнению с прошлым годом.

Отдельно Пароев отметил, что в компанию начали возвращаться бывшие сотрудники, которые ранее покинули сеть. По его мнению, это свидетельствует о положительной атмосфере внутри коллективов и правильном подходе к развитию условий труда.

Ранее стало известно, что «Вкусно — и точка» выходит на внешний рынок. Первым направлением зарубежной экспансии станет Киргизия.