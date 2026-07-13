Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

канал Dомашний
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят
Анастасия Речанская

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
13.07.2026 в 09:00

Зарплаты во «Вкусно — и точка» выросли почти в полтора раза

Таким образом сеть смогла сократить нехватку сотрудников и ускорить обслуживание гостей

2

«Вкусно — и точка» в 2025 году увеличила зарплаты сотрудников на 40−50%, что помогло компании сократить текучесть кадров, повысить укомплектованность заведений и ускорить обслуживание посетителей. Об этом рассказал генеральный директор сети Олег Пароев в интервью ТАСС.

По его словам, в прошлом году компания пересмотрела систему оплаты труда и внедрила новую мотивационную программу, которая предусматривала существенное повышение доходов сотрудников. Таким образом, дополнительные вложения в персонал дали заметный результат: снизилась кадровая текучесть, предприятия стали лучше укомплектованы, а скорость обслуживания гостей выросла.

Пароев также сообщил, что сейчас уровень оплаты труда во «Вкусно — и точка» превышает средние показатели по отрасли. В частности, в московских ресторанах сотрудники могут получать более 140 тыс. руб., что ранее вызывало удивление у многих наблюдателей.

По словам гендиректора, компания провела большую работу не только по привлечению новых сотрудников, но и по удержанию опытных работников. В результате численность персонала в заведениях стала значительно выше по сравнению с прошлым годом.

Отдельно Пароев отметил, что в компанию начали возвращаться бывшие сотрудники, которые ранее покинули сеть. По его мнению, это свидетельствует о положительной атмосфере внутри коллективов и правильном подходе к развитию условий труда.

Ранее стало известно, что «Вкусно — и точка» выходит на внешний рынок. Первым направлением зарубежной экспансии станет Киргизия.

Вкусно – и точка
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.