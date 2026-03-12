«Вкусно — и точка» выходит на рынок Киргизии

Российская сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» выходит на внешний рынок. Первым направлением зарубежной экспансии станет Киргизия, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Основное юридическое лицо сети — «Система ПБО» — подписало договор коммерческой концессии с компанией «Алькрест Фуд». По условиям соглашения партнер будет развивать франшизу «Вкусно — и точка» на территории Киргизии.

В течение ближайших пяти лет планируется открыть более 15 ресторанов с различными форматами обслуживания. Реализация проекта позволит создать около 750 рабочих мест.

Предприятия франчайзи будут работать по стандартам сети «Вкусно — и точка». Открытие первых ресторанов в Киргизии ожидается ориентировочно в конце 2026 года.

Сеть «Вкусно — и точка» появилась в России в 2022 году после ухода американской корпорации McDonald's с российского рынка. Бывшие рестораны McDonald’s были переименованы во «Вкусно — и точка» и продолжили работу после продажи бизнесмену Александру Говору.