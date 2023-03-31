Зарплаты дизайнеров в России выросли на 19% за год

Средние зарплатные предложения для дизайнеров в 2022 году увеличились на 19%, выяснили аналитики сервиса «Работа.ру» (результаты исследования есть в распоряжении Sostav).

Средняя зарплата дизайнера (без указания специфики деятельности) по России составляла 61 387 руб. в 2022 году и 51 527 руб. в 2021 году. Наиболее высокие уровни средней зарплаты в 2022 году аналитики сервиса зафиксировали у UX/UI-дизайнера — 124 643 руб., у дизайнера одежды — 66 180 руб., у 3D-дизайнера — 64 792 руб.

Самые высокие зарплаты в 2022 году предлагали продуктовым и UX/UI-дизайнерам в Москве и Московской области — до 190 тыс. руб. в месяц. Кроме специалистов из Московского региона, на высокие зарплаты могли рассчитывать дизайнеры широкого профиля в Екатеринбурге и Свердловской области — до 150 тыс. руб., а также в Нижегородской (до 132 тыс. руб.) и Новосибирской (до 130 тыс. руб.) областях.

Больше всего открытых вакансий для дизайнеров в 2021, 2022 и начале 2023 годов аналитики ожидаемо зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, в этих городах ощутимо более высокий спрос на дизайнеров цифровых продуктов. Основной спрос на дизайнеров любого типа на протяжении всех последних лет отмечается в городах-миллионниках, говорится в исследовании.

Аналитики «Работы.ру» указывают, что в подавляющем большинстве вакансий (72%) дизайнерам предлагается полный рабочий день. Сменный график присутствует в 16% вакансий, «удалёнка» — в 6%, свободный график — в 4%, а частичная занятость — в 2% предложений. При этом удалённый формат работы чаще предлагают дизайнерам цифровых продуктов (веб-, UX/UI, гейм и моушн-дизайнерам) и дизайнерам интерьеров.

Исследование сервиса показало, что для дизайнеров нет жестких требований к уровню образования. В 64% вакансий работодатели указывают, что им подойдёт кандидат с любым образованием. Также часто встречаются пометки, что «образование не имеет значения».

Лишь в 19% вакансий важным требованием было наличие у кандидатов высшего образования, в 10% - среднего профессионального образования. Требования по высшему образованию чаще всего предъявляются к архитектурным, интерьерным и UX/UI-дизайнерам.

Ранее аналитики сервисов «СберПодбор» и «Работа.ру» в совместном исследовании выяснили, что 28% российских компаний повысили зарплату сотрудникам в первом квартале 2023 года, ещё треть опрошенных работодателей планирует это сделать по итогам второго квартала.