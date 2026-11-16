Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Nimax
Маркетплейс цветов и подарков Флаувау

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
16.11.2026 в 11:20

43% россиян вдохновляются стилем любимых киногероев

Самый популярный источник вдохновения — Миранда Пристли

1

43% опрошенных россиян периодически вдохновляются образами киногероев при выборе одежды. 24% раньше обращали внимание на экранную моду, но со временем перестали заимствовать идеи. 33% никогда не использовали образы персонажей в качестве источника вдохновения для своего гардероба. Таковы данные исследования, проведенного «Кионом» и «Ozon Селект». Отчет есть в распоряжении Sostav.

Наиболее восприимчива к кинематографической моде молодежь 18−24 лет: среди них на экранные образы ориентируются 56% респондентов. Среди опрошенных старше 46 лет таких 29%.

14% интервьюируемых копируют образы любимых персонажей целиком. 53% приобретают похожие футболки, свитеры и рубашки, 40% — верхнюю одежду, 38% — очки и головные уборы. Главные любители футболок, свитеров и рубашек — россияне 36−45 лет (этот вариант выбрали 58% респондентов в этой возрастной группе). Среди молодежи 18−25 лет и людей 26−35 лет в числе наиболее популярных покупок, вдохновленных образами киногероев, оказались часы и украшения (43% и 30% соответственно).

Наиболее привлекательные направления в экранной моде: классика (59%), романтические образы (31%), эстетика тихой роскоши (26%) и ретростиль (26%). Тихая роскошь более востребована у женщин (30% против 18% среди мужчин), ретро — у мужчин (30% против 23% среди женщин). Кроме того, мужскую аудиторию сильнее привлекает эстетика 1990-х и 2000-х годов (32% против 21% среди женщин) и футуризм (9% против 4%).

Среди конкретных киноперсонажей самые популярные источники вдохновения: Миранда Пристли из фильма «Дьявол носит Prada» (ее стиль отметили 33% опрошенных), Кэрри Брэдшоу из сериала «Секс в большом городе» (24%) и Рэйчел Грин из «Друзей» (30%). Среди мужских персонажей лидерами стали Джеймс Бонд (18%), Нео из «Матрицы» (18%) и Томас Шелби из «Острых козырьков» (17%).

Главными причинами привлекательности таких образов стали актуальность и современность представленных вещей (28%), практичность и удобство одежды (23%).

В опросе участвовали 1503 россияна в возрасте от 18 до 55 лет из городов с населением от 100 тыс. человек.

Кино Одежда исследование
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.