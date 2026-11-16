43% россиян вдохновляются стилем любимых киногероев

43% опрошенных россиян периодически вдохновляются образами киногероев при выборе одежды. 24% раньше обращали внимание на экранную моду, но со временем перестали заимствовать идеи. 33% никогда не использовали образы персонажей в качестве источника вдохновения для своего гардероба. Таковы данные исследования, проведенного «Кионом» и «Ozon Селект». Отчет есть в распоряжении Sostav.

Наиболее восприимчива к кинематографической моде молодежь 18−24 лет: среди них на экранные образы ориентируются 56% респондентов. Среди опрошенных старше 46 лет таких 29%.

14% интервьюируемых копируют образы любимых персонажей целиком. 53% приобретают похожие футболки, свитеры и рубашки, 40% — верхнюю одежду, 38% — очки и головные уборы. Главные любители футболок, свитеров и рубашек — россияне 36−45 лет (этот вариант выбрали 58% респондентов в этой возрастной группе). Среди молодежи 18−25 лет и людей 26−35 лет в числе наиболее популярных покупок, вдохновленных образами киногероев, оказались часы и украшения (43% и 30% соответственно).

Наиболее привлекательные направления в экранной моде: классика (59%), романтические образы (31%), эстетика тихой роскоши (26%) и ретростиль (26%). Тихая роскошь более востребована у женщин (30% против 18% среди мужчин), ретро — у мужчин (30% против 23% среди женщин). Кроме того, мужскую аудиторию сильнее привлекает эстетика 1990-х и 2000-х годов (32% против 21% среди женщин) и футуризм (9% против 4%).

Среди конкретных киноперсонажей самые популярные источники вдохновения: Миранда Пристли из фильма «Дьявол носит Prada» (ее стиль отметили 33% опрошенных), Кэрри Брэдшоу из сериала «Секс в большом городе» (24%) и Рэйчел Грин из «Друзей» (30%). Среди мужских персонажей лидерами стали Джеймс Бонд (18%), Нео из «Матрицы» (18%) и Томас Шелби из «Острых козырьков» (17%).

Главными причинами привлекательности таких образов стали актуальность и современность представленных вещей (28%), практичность и удобство одежды (23%).

В опросе участвовали 1503 россияна в возрасте от 18 до 55 лет из городов с населением от 100 тыс. человек.