28% компаний в России повысили зарплату сотрудникам в начале 2023 года

28% российских компаний повысили зарплату сотрудникам в первом квартале 2023 года, ещё треть опрошенных работодателей планирует это сделать по итогам второго квартала, выяснили аналитики сервисов «СберПодбор» и «Работа.ру» в совместном исследовании, результаты которого имеются в распоряжении Sostav.

Согласно данным сервисов, 9% респондентов отметили, что в планах компании увеличить зарплаты работников во втором полугодии 2023 года. Кроме того, 30% участников исследования заявили, что обеспечивают рост зарплат по отделам в течение всего года.

По словам операционного директора сервиса «СберПодбор» Александра Ветеркова, средняя зарплата в вакансиях выросла на 17%, а в отдельных отраслях прирост был более значительным.

«Зарплатные предложения в сфере офисных служб и бизнес-услуг выросли за год на 34%, в транспорте и логистике — на 21%. Также на 33% в среднем выросли зарплатные предложения в вакансиях для студентов и стажировках. По итогам 2023 года мы ожидаем зафиксировать ещё более значительный прирост», — пояснил Ветерков.