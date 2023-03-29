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29.03.2023 в 16:15

28% компаний в России повысили зарплату сотрудникам в начале 2023 года

Треть работодателей планирует это сделать по итогам второго квартала

28% российских компаний повысили зарплату сотрудникам в первом квартале 2023 года, ещё треть опрошенных работодателей планирует это сделать по итогам второго квартала, выяснили аналитики сервисов «СберПодбор» и «Работа.ру» в совместном исследовании, результаты которого имеются в распоряжении Sostav.

Согласно данным сервисов, 9% респондентов отметили, что в планах компании увеличить зарплаты работников во втором полугодии 2023 года. Кроме того, 30% участников исследования заявили, что обеспечивают рост зарплат по отделам в течение всего года.

По словам операционного директора сервиса «СберПодбор» Александра Ветеркова, средняя зарплата в вакансиях выросла на 17%, а в отдельных отраслях прирост был более значительным.

«Зарплатные предложения в сфере офисных служб и бизнес-услуг выросли за год на 34%, в транспорте и логистике — на 21%. Также на 33% в среднем выросли зарплатные предложения в вакансиях для студентов и стажировках. По итогам 2023 года мы ожидаем зафиксировать ещё более значительный прирост», — пояснил Ветерков.

В опросе «СберПодбора» и «Работы.ру» приняли участие 300 работодателей сервисов из всех регионов России.

Rabota.ru зарплата в России
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