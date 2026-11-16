Британский производитель спортивной одежды пытается оспорить название фитнес-клуба

Британский производитель спортивной одежды Gymshark оспаривает права небольшого фитнес-клуба из графства Глостершир на бренд The Conditioning Club. Компания пытается зарегистрировать это обозначение в качестве товарного знака, а владелец клуба Джон Уотсон опасается, что из-за спора ему придется отказаться от названия, под которым бизнес работает уже пять лет. Об этом сообщает The Guardian.

Уотсон зарегистрировал обозначение в 2021 году. За это время вокруг него сформировался бизнес примерно с 500 клиентами, девятью сотрудниками и тремя независимыми тренерами.

В 2025 году Gymshark подала заявки на регистрацию названий Conditioning Club и The Conditioning Club для нескольких направлений, в том числе для одежды, розничной торговли и развлекательных услуг. Уотсон оспорил заявку в категории, где уже зарегистрирован его знак. В ответ Gymshark потребовала аннулировать регистрацию клуба, заявив, что название слишком общее и недостаточно отличительное.

Юридические расходы владельца клуба уже приблизились к 30 тыс. фунтов стерлингов. Он запустил сбор средств на защиту своего бренда и надеется урегулировать конфликт. Gymshark отказалась комментировать разбирательство.

Ранее сообщалось, что Jaguar Land Rover (JLR) обвинил китайского автопроизводителя BYD в копировании дизайна Land Rover Defender при создании внедорожника Ti7. В преддверии судебного разбирательства в Гааге судебные приставы провели обыски в офисах BYD в Нидерландах и изъяли цифровые документы.