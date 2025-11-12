Зарплатная гонка в России подошла к концу

Темпы роста зарплат в России снижаются — в 2026 году реальные доходы граждан вырастут лишь на 2,7%, что почти вдвое ниже прогноза Минэкономразвития (5,7%). Компании столкнулись с пределом возможностей для увеличения выплат, а рынок труда постепенно охлаждается после двух лет активного роста, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков, опрошенных Банком России.

Номинальные заработки, по расчетам ЦБ, в следующем году прибавят около 8,4%, однако с учетом инфляции реальный прирост будет минимальным.

По данным Росстата, за январь-август 2025 года реальные зарплаты выросли на 4,4%, средний доход составил 96 тыс. руб. После рекордных 9,1% роста в 2024-м экономика выходит на «плато».

Компании, по словам экспертов, больше не могут наращивать фонд оплаты труда из-за высоких кредитных ставок, роста налоговой нагрузки и замедления выручки. Вместо повышения окладов работодатели переходят к нематериальной мотивации и оптимизации персонала — в частности, сокращению штата. Так, осенью о сокращениях уже заявили 12% компаний.

Зарплаты могут увеличиться на 10−15% в IT-сфере, особенно среди специалистов по ИИ и кибербезопасности. В оборонной промышленности и высокотехнологичном машиностроении возможен прирост до 20%. В строительстве, логистике и обрабатывающих производствах — на 8−10%. Зато в ритейле, сфере услуг и госcекторе рост будет минимальным — не выше уровня инфляции.

По мнению экспертов, замедление роста доходов — признак перехода к более устойчивой модели развития. Умеренный рост позволит избежать всплеска инфляции и поможет стабилизировать экономику. Центробанк ожидает, что к концу 2026 года инфляция вернется к целевому уровню 4%.

Ранее сообщалось, что в России готовят к рассмотрению законопроект об обязательной ежегодной индексации зарплат в коммерческом секторе. Согласно документу, повышение должно проводиться не реже одного раза в год и не ниже уровня инфляции за предыдущий год