10.11.2025 в 06:50

Работодателей обяжут ежегодно индексировать заработную плату

Повышение должно проводиться не реже одного раза в год и не ниже уровня инфляции

Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов готовит к рассмотрению в парламенте законопроект об обязательной ежегодной индексации зарплат в коммерческом секторе. Согласно документу, повышение должно проводиться не реже одного раза в год и не ниже уровня инфляции за предыдущий год, сообщает ТАСС.

Поправки предлагается внести в статью 134 Трудового кодекса РФ, которая обязывает работодателей индексировать заработную плату для сохранения ее покупательной способности, но сейчас не устанавливает конкретных сроков и механизмов.

Нилов подчеркнул, что предложенные изменения направлены на «честное повышение доходов работников на фоне растущих расходов». Он отметил, что сегодня бизнес не имеет четких обязательств по индексации — решение о повышении зарплат зависит от прибыли компании и рыночной ситуации, из-за чего сотрудники нередко годами не получают прибавок.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в 24 отраслях России превысила 150 тыс. руб. В список лидеров вошли IT-сектор, авиация и агрохимическая промышленность.

