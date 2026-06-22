Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Без лишних созвонов: журнал Глабикс о коммуникациях в бизнесе

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
22.06.2026 в 06:50

Законопроект об ИИ в России сконцентрируется на поддержке крупных «суверенных» моделей

Мелкие модели формально из-под требований исключены

Итоговая версия законопроекта об искусственном интеллекте, которую 22 июня рассмотрит правкомиссия, заметно укоротилась и изменила акценты. Проект теперь носит название «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в РФ». Под него подпадают исключительно большие фундаментальные модели, то есть включающие более 1 млрд параметров, сообщает «Коммерсант».

Текст сократился до 13 статей, а его основная цель теперь сформулирована как «поддержка развития технологий ИИ в РФ». От прежних категорий оставили лишь «суверенные» и «национальные» модели. Мелкие модели и модели на основе открытого кода формально из-под требований исключены.

Суверенные модели должны разрабатываться полностью российскими юрлицами и работать на инфраструктуре в РФ; национальные — разрабатываться в России, но могут включать компоненты с открытым исходным кодом. Эти же модели станут кандидатами на господдержку, конкретные меры и порядок будут прописаны в подзаконных актах.

Часть спорных вопросов — маркировка синтезированного контента, регулирование авторских прав и детальные механизмы ответственности — из законопроекта фактически вынесены в подзаконные акты или исключены. Авторы ограничились общей формулировкой об ответственности «в соответствии с законодательством РФ», а детальные правила и меры поддержки обещают разработать позднее.

Ранее сообщалось, что Госдума отклонила законопроект об обязательной маркировке ИИ-контента.

Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.