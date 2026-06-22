Законопроект об ИИ в России сконцентрируется на поддержке крупных «суверенных» моделей

Итоговая версия законопроекта об искусственном интеллекте, которую 22 июня рассмотрит правкомиссия, заметно укоротилась и изменила акценты. Проект теперь носит название «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в РФ». Под него подпадают исключительно большие фундаментальные модели, то есть включающие более 1 млрд параметров, сообщает «Коммерсант».

Текст сократился до 13 статей, а его основная цель теперь сформулирована как «поддержка развития технологий ИИ в РФ». От прежних категорий оставили лишь «суверенные» и «национальные» модели. Мелкие модели и модели на основе открытого кода формально из-под требований исключены.

Суверенные модели должны разрабатываться полностью российскими юрлицами и работать на инфраструктуре в РФ; национальные — разрабатываться в России, но могут включать компоненты с открытым исходным кодом. Эти же модели станут кандидатами на господдержку, конкретные меры и порядок будут прописаны в подзаконных актах.

Часть спорных вопросов — маркировка синтезированного контента, регулирование авторских прав и детальные механизмы ответственности — из законопроекта фактически вынесены в подзаконные акты или исключены. Авторы ограничились общей формулировкой об ответственности «в соответствии с законодательством РФ», а детальные правила и меры поддержки обещают разработать позднее.

Ранее сообщалось, что Госдума отклонила законопроект об обязательной маркировке ИИ-контента.