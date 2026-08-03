ФАС возбудила дело в отношении Apple за непредустановку мессенджера «Макс» на iOS-устройства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против американской корпорации Apple, т. к. компания не исполнила предупреждение ведомства о предустановке на устройства с операционной системой iOS мессенджера «Макс» и магазина приложений Rustore. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

Ранее антимонопольная служба выдала предупреждение Apple о необходимости предустановить российское программное обеспечение на iOS-устройства. На гаджетах, выпускаемых Apple, по умолчанию установлена иностранная поисковая система.

Apple сообщила, что с 27 июля в обновленной версии софта добавила возможность предустановки российской поисковой системы. В части предустановки «Макса» и Rustore на устройства компания не исполнила предупреждение ФАС.

Служба возбудила дело. Если ФАС установит, что Apple нарушила закон о защите конкуренции, то оштрафует компанию в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

В ФАС напомнили, что сейчас в нескольких странах антимонопольные органы рассматривают заявления пользователей и разработчиков приложений на дискриминационные действия Apple.