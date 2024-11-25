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25.11.2024 в 06:10

Законопроект о платформенной экономике смягчили

Из него убрали часть спорных пунктов, однако противоречия сохраняются

Из законопроекта о регулировании маркетплейсов уберут часть спорных пунктов, в том числе требования к скоропортящимся товарам. Однако по некоторым вопросам власти не могут найти компромисс, сообщает РБК.

Законопроект о платформенной экономике планируют внести в Госдуму в начале 2025 года. По инициативе Минпромторга из проекта исключили специальные требования к реализации скоропортящихся продовольственных товаров. Также в него внесены изменения о правилах предоставлении цифровыми платформами скидок на товары и услуги. Ранее ФАС также предлагала запретить интернет-площадкам устанавливать скидки на товары партнеров без их согласия.

Кроме того, из документа исключили требования, обязывающие цифровые платформы передавать в уполномоченный орган данные о порядке изменения договоров оказания услуг и возврата товаров силами платформ. Предыдущая редакция законопроекта Минэка предлагала запретить менять в одностороннем порядке договор об оказании услуг с партнером, если тот не был уведомлен об этом за 30 дней до применения изменений.

Сохранились требования не допускать оборот незаконной и некачественной продукции, к порядку возврата товаров. Также в проект включили правила, определяющие порядок выдачи предложений при поиске на интернет-платформе за счет их рейтинга и других параметров. Для бизнеса также установлена цифровая система досудебного разрешения споров между платформами и их партнерами.

Однако по ряду ключевых пунктов с другими министерствами сохраняются разногласия. Например, властям не удается достичь согласия с Минэком по вопросу, должны ли цифровые платформы, размещающие информацию о товарах, нести полную ответственность перед покупателем за их качество и безопасность. Также Минцифры предлагает не заставлять платформы отдельно помечать те карточки товаров, для которых компания купила рекламу, Минэк настаивает, что это требование обеспечивает прозрачность предложений в интернете.

Законопроект, который должен будет регулировать работу маркетплейсов, агрегаторов услуг и других цифровых платформ, Минэк представил в октябре. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) озвучила 40 замечаний к проекту. Помимо ФАС проект раскритиковали еще ряд ведомств.

платформенная экономика
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