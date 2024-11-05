Селлеры требуют от маркетплейсов отключить автоакции

Продавцы маркетплейсов попросили ФАС проверить законность проведения автоакций, в результате которых площадки предлагают покупателям скидки за счет продавца на товары с плохой оборачиваемостью. Сами селлеры зачастую не в курсе того, что их товары продаются дешевле, сообщает «Коммерсант».

Дело в том, что крупнейшие маркетплейсы, Ozon и Wildberries, с конца весны начали устанавливать скидки, которые порой достигают 50%, чтобы разгрузить склады от невостребованных товаров. Сначала, по словам собеседника издания, участие в них носило добровольный характер: продавцам предлагали самостоятельно выбрать, на какие товары они готовы снизить цены.

Однако с осени политика поменялась, и товары попадают в автоакции по умолчанию. Продавцы, не желающие участвовать в них, должны в короткий срок уведомить маркетплейсы об этом. Зачастую они узнают о том, что их товары попали в акцию, уже после продажи.

Навязанные промоакции вызывают отторжение продавцов и зачастую влекут за собой убытки, соглашается директор T-Bank eCommerce Илья Кретов.

При этом в Wildberries заявили, что предупреждают селлеров об автоакциях за три рабочих дня. В Ozon уточнили, что предоставили селлерам право устанавливать нижнюю пороговую цену. Одновременно представитель компании уточнил, что участие в распродажах помогает продавцам улучшить свои позиции в поисковой выдаче.

Ранее с предложением запретить маркетплейсам менять стоимость товара с «молчаливого согласия» продавца выступило Минэкономики. Это закреплено в версии законопроекта о платформенной экономике.