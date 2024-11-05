Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
05.11.2024 в 06:50

Селлеры требуют от маркетплейсов отключить автоакции

Зачастую продавцы не знают, что их товар продается со скидкой

Продавцы маркетплейсов попросили ФАС проверить законность проведения автоакций, в результате которых площадки предлагают покупателям скидки за счет продавца на товары с плохой оборачиваемостью. Сами селлеры зачастую не в курсе того, что их товары продаются дешевле, сообщает «Коммерсант».

Дело в том, что крупнейшие маркетплейсы, Ozon и Wildberries, с конца весны начали устанавливать скидки, которые порой достигают 50%, чтобы разгрузить склады от невостребованных товаров. Сначала, по словам собеседника издания, участие в них носило добровольный характер: продавцам предлагали самостоятельно выбрать, на какие товары они готовы снизить цены.

Однако с осени политика поменялась, и товары попадают в автоакции по умолчанию. Продавцы, не желающие участвовать в них, должны в короткий срок уведомить маркетплейсы об этом. Зачастую они узнают о том, что их товары попали в акцию, уже после продажи.

Навязанные промоакции вызывают отторжение продавцов и зачастую влекут за собой убытки, соглашается директор T-Bank eCommerce Илья Кретов.

При этом в Wildberries заявили, что предупреждают селлеров об автоакциях за три рабочих дня. В Ozon уточнили, что предоставили селлерам право устанавливать нижнюю пороговую цену. Одновременно представитель компании уточнил, что участие в распродажах помогает продавцам улучшить свои позиции в поисковой выдаче.

Ранее с предложением запретить маркетплейсам менять стоимость товара с «молчаливого согласия» продавца выступило Минэкономики. Это закреплено в версии законопроекта о платформенной экономике.

марктплейс
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.