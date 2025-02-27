За три года Telegram получил штрафов на 63 млн рублей

Российские суды с февраля 2022 года оштрафовали Telegram на общую сумму 63,4 млн руб., сообщают «РИА Новости» со ссылкой на Роскомнадзор.

Штрафы выписались по административным статьям за неудаление запрещенной информации, неисполнение обязанности по самомодерации, неисполнение предписаний Роскомнадзора, неудаление призывов к экстремистской деятельности, а также неудаление контента, содержащего детскую порнографию.

В частности, за неисполнение предписаний Роскомнадзора на Telegram наложены штрафы общей суммой 12 млн руб., по 7 млн руб. - за неудаление призывов к экстремизму и детской порнографии, 4 млн. руб. — за отказ удалить недостоверную информацию о российских военных.

Ранее сообщалось, что Telegram в январе стал реже использоваться россиянами как главный источник информации. Тех, кто считает Telegram главным источником информации, стало 16% при 18% ранее.