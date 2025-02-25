Россияне меньше использовали Telegram и «ВКонтакте» в качестве источника информации

Telegram в январе стал реже использоваться россиянами как главный источник информации. Сократилось и число его пользователей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования «Ромир».

В январе мессенджером пользовалось 30% потребительской панели холдинга при 34% в IV квартале 2024 года. Тех, кто считает Telegram главным источником информации, стало 16% при 18% ранее. Если в IV квартале Telegram доверяли 13%, то в январе — уже 25%.

У «ВКонтакте» схожие данные: соцсетью стали пользоваться меньше на 2 процентных пункта (п. п.), и на 1 п. п. реже считать ее основным источником информации. Однако доверие к ней выросло с 12% до 16%.

Показатель пользования YouTube в январе 2025 года сократился с 18% до 13%. Доверие к видеохостингу не изменилось.

Уровень доверия россиян к информации на ТВ вырос до 40% в январе с 33% в декабре 2024 года. Однако доля респондентов, использующих телевидение как источник информации, постепенно снижается. Если в декабре прошлого года она составляла 60%, то в январе 2025 года — 58%. Также россияне стали реже слушать радио, хотя доверие к нему, как и к ТВ, возросло.

Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года «ВКонтакте» обогнал YouTube по объему рекламных бюджетов на рынке инфлюенс-маркетинга. Площадки соответственно заняли 40% и 30% рынка, который оценивается в 44 млрд руб.