Аналитики спрогнозировали падение спроса на драгоценности в 2025 году

По итогам 2024 года розничные продажи ювелирных изделий в России увеличатся на 26−30%. При этом в 2025 году, по словам аналитиков и участников рынка, темпы роста замедлятся до 10−12%. Об этом пишут «Ведомости».

Продажи украшений в деньгах выросли из-за увеличения цен на драгметаллы: на золото — на 45%, до 8,5 тыс. руб. за 1 г, на серебро — почти на 46%, до 96,9 руб. за 1 г. Подорожание сырья привело к росту себестоимости производства и увеличению среднерозничных цен на украшения. Так, средний чек на драгоценности за январь-сентябрь вырос на 17% до 8,6 тыс. руб., а за год — почти на 20%.

Увеличился спрос на более дешевые золотые изделия (с меньшим весом драгметалла) и серебряные украшения. Россияне активно покупают драгоценности в онлайн-магазинах и на маркетплейсах. Например, на Wildberries продажи ювелирных изделий в минувшем году выросли на 32% в деньгах и на 25% — в натуральном выражении. Спрос на украшения на Ozon Fashion увеличился в 2,2 раза в денежном выражении и в 1,7 раза — в штуках.

В 2025 году темпы роста продаж ювелирных изделий замедлятся. Причины — финансовые условия на рынке, более сдержанный уровень потребления и менее интенсивная динамика цен на золото, чем в 2024 году.

Аналитики прогнозируют, что продажи ювелирных изделий в натуральном выражении в 2025 году не изменятся по сравнению с 2024 годом или снизятся. Продажи в денежном выражении будут зависеть от валютных курсов и цены драгоценных металлов.

Ранее стало известно, что россияне увеличили траты на ювелирные изделия на маркетплейсах на 65%. Такое изменение потребительского поведения вынуждает специализированные сети наращивать продажи на крупных интернет-площадках.