Продажи ювелирных украшений в интернете выросли на 65%

Россияне увеличили траты на приобретение ювелирных украшений на маркетплейсах на 65% за последние 12 месяцев. Такое изменение потребительского поведения вынуждает специализированные сети наращивать продажи на крупных интернет-площадках, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные First Data.

Так, с ноября 2023 года по ноябрь 2024 года на маркетплейсах купили ювелирных украшений на 22,2 млрд руб. — 1,6 млн изделий из золота, 6,8 млн — из серебра.

Больше всего покупатели потратили на золотые кольца (530 тыс. штук), серьги (475 тыс. пар), колье и кулоны. Средний чек на золотые украшения за последние 12 месяцев варьировался от 7,8 тыс. до 8,7 тыс. руб.

Средний чек на изделия из серебра на маркетплейсах составил 0,76−1,2 тыс. руб. Больше всего потребители покупали через этот канал серьги с содержанием серебра (2,1 млн пар), кольца (1,9 млн штук), колье и кулоны.

Тенденцию подтверждает и представители онлайн-площадок. На Wildberries с начала года продажи ювелирных украшений увеличились на 24% в натуральном выражении и на 32% — в денежном, на Ozon — в 1,7 раза и 2,2 раза соответственно. На площадках указывают, что взрывной рост произошел после того, как на площадках была введена система контроля происхождения продукции.

Эксперты предупреждают что бум интернет-продаж в ювелирной рознице может привести к вынужденному сокращению ритейлерами офлайн-магазинов.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале россияне купили 11,7 тонны золотых украшений, заняв по объему покупок четвертое место в мире.