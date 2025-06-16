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16.06.2025 в 11:20

Государство получило активы издателя «Мира танков»

ООО «Леста» и дочерние структуры переданы в собственность Росимущества после решения суда

ООО «Леста», ранее принадлежавшее Малику Хатажаеву, передано в собственность Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Изменения отражены в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) 11 июня.

Вместе с головной компанией в госсобственность перешли две дочерние структуры — ООО «Леста Геймс Москва» и ООО «Леста Геймс Эдженси». Последняя отвечает за основные коммерческие операции группы и владеет ключевыми брендами — «Мир кораблей», «Мир танков», «Наша игра».

3 июня Таганский районный суд Москвы удовлетворил административный иск Генеральной прокуратуры РФ к бенефициару международной игровой корпорации Wargaming Виктору Кислому и владельцу группы компаний «Леста» Хатажаеву, признав обоих экстремистами и запретив их деятельность на территории страны. Однако судебное решение не распространяется на саму ГК «Леста», ее контрагентов и клиентов, включая пользователей компьютерных игр.

В рамках дела суд наложил арест на головную компанию, московское подразделение «Леста Геймс Москва» и издателя «Леста Геймс Эдженси». Генпрокуратура утверждала, что Кислый и Хатажаев образовали экстремистское объединение, ведущее противоправную деятельность в России. Компания «Леста» отрицала обвинения, заявляя в своих официальных каналах, что соблюдает российское законодательство и не имеет оснований скрывать информацию.

Wargaming передала бизнес «Лесте» после объявления об уходе из России и Белоруссии в 2022 году.

Россия «Мир танков» ГК «Леста Игры»
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