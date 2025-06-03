Суд лишил издателя «Мира танков» в России прав на компанию

Таганский районный суд Москвы удовлетворил административный иск Генеральной прокуратуры РФ к бенефициару международной игровой корпорации Wargaming Виктору Кислому и владельцу группы компаний «Леста» Малику Хатажаеву. Об этом сообщают «Ведомости». Однако, как уточнил информированный источник ТАСС, судебное решение не распространяется на саму группу компаний «Леста», ее контрагентов и клиентов, включая пользователей компьютерных игр.

Суд признал Кислого и Хатажаева экстремистами как физических лиц за их материальную поддержку фондов, закупающих снаряжение для Вооруженных сил Украины. Согласно решению суда, их деятельность на территории России запрещена, а права на владение группой компаний «Леста» аннулированы.

«В целях лишения Кислого и Хатажаева возможности получения доходов из России, используемых для подрыва ее безопасности и территориальной целостности, по решению суда права Кислого и Хатажаева на группу компаний «Леста» аннулированы», — заявил источник агентства.

Вместе с тем он подчеркнул, что функционирование группы компаний «Леста» продолжается в штатном режиме, а техническая поддержка пользователей и реализация игровых продуктов не прекращаются. Сохраняются также трудовые права сотрудников и стабильность операционной деятельности холдинга.

Ранее в рамках дела суд наложил арест на три юридических лица, связанных с «Лестой»: головную компанию, московское подразделение «Леста геймс Москва» и издателя «Леста геймс эдженси». Генпрокуратура утверждала, что Кислый и Хатажаев образовали экстремистское объединение, ведущее противоправную деятельность в России. Компания «Леста» отрицала обвинения, заявляя в своих официальных каналах, что соблюдает российское законодательство и не имеет оснований скрывать информацию.

Напомним, Wargaming передала бизнес «Лесте» после объявления об уходе из России и Белоруссии в 2022 году.