Юрий Панов, ГК «Родная Речь»: Технологии, локальные фреймворки и трансформация рекламного рынка

Сегодня в гостях у Sostav Юрий Панов, вице-президент по трансформации ГК «Родная Речь».

Что внутри:

Насколько страшен путь из настоящего в будущее. Как работать с сотрудниками в условиях трансформации? Главные тезисы из выступления Юрия Панова на IZMENI SOZNANIE 2026. Нужны ли сегодня брендам агентства и как правильно оплачивать их работу. Как себя зарекомендовала система «Битт», созданная в стенах ГК «Родная Речь», и чего ждать от рынка CTV-рекламы. А еще — перспективы технологического развития в условиях импортозамещения.

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Таймкоды:

00:00 — Начало

01:37 — Страшен ли путь из настоящего в будущее

03:51 — Как Сергей Коптев оценивает инициативы Юрия Панова

6:10 — Мир «непонимающих подчиненных» и курс на суверенный ИИ

12:40 — О «позитивном саботаже» сотрудников

18:02 — О масштабах автоматизации

22:48 — О «внутреннем диктаторстве»

30:24 — Главное из выступления Юрия Панова на IZMENI SOZNANIE 2026

32:42 — Нужны ли брендам сегодня агентства?

38:15 — Как стоит оплачивать работу агентств

41:21 — Как себя зарекомендовала система Beatt, созданная ГК «Родная Речь»

45:37 — Несколько слов о развитии CTV

49:21 — О перспективах технологического развития в условиях импортозамещения