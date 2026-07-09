Юрий Панов, ГК «Родная Речь»: Технологии, локальные фреймворки и трансформация рекламного рынка

Сегодня в гостях у Sostav Юрий Панов, вице-президент по трансформации ГК «Родная Речь».
Что внутри:
Насколько страшен путь из настоящего в будущее. Как работать с сотрудниками в условиях трансформации? Главные тезисы из выступления Юрия Панова на IZMENI SOZNANIE 2026. Нужны ли сегодня брендам агентства и как правильно оплачивать их работу. Как себя зарекомендовала система «Битт», созданная в стенах ГК «Родная Речь», и чего ждать от рынка CTV-рекламы. А еще — перспективы технологического развития в условиях импортозамещения.
Смотрите интервью на удобных вам платформах:
Таймкоды:
00:00 — Начало
01:37 — Страшен ли путь из настоящего в будущее
03:51 — Как Сергей Коптев оценивает инициативы Юрия Панова
6:10 — Мир «непонимающих подчиненных» и курс на суверенный ИИ
12:40 — О «позитивном саботаже» сотрудников
18:02 — О масштабах автоматизации
22:48 — О «внутреннем диктаторстве»
30:24 — Главное из выступления Юрия Панова на IZMENI SOZNANIE 2026
32:42 — Нужны ли брендам сегодня агентства?
38:15 — Как стоит оплачивать работу агентств
41:21 — Как себя зарекомендовала система Beatt, созданная ГК «Родная Речь»
45:37 — Несколько слов о развитии CTV
49:21 — О перспективах технологического развития в условиях импортозамещения