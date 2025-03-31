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18+
31.03.2025 в 19:00

«Юнилевер Русь» сменила название на «Арнест ЮниРусь»

Компания обновила логотип

Производитель товаров повседневного спроса «Юнилевер Русь» с 31 марта сменил название на «Арнест ЮниРусь» и обновил логотип. Об этом сообщает «Интерфакс».

С конца прошлого года все активы бывшей «дочки» Unilever в России и Беларуси принадлежат группе «Арнест».

Елена Тябутова, гендиректор «Арнест ЮниРусь»:

Новое название — это логичный шаг, который отражает изменения, произошедшие в 2024 году. Став российской компанией, мы открываем для себя новые возможности взаимодействия с потребителями и партнерами.

Приоритетами компании остаются выпуск высококачественной продукции, развитие инноваций и перезапуск экспортных направлений.

«Арнест ЮниРусь» располагает четырьмя фабриками в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге (на обеих производят косметику и бытовую химию), Туле и Омске (на предприятиях выпускают мороженое). В конце прошлого года компания подала в Роспатент заявки на регистрацию графических товарных знаков «Юни Русь».

На развитие «Арнест ЮниРусь» группа «Арнест» потратит 7 млрд руб. План предусматривает возобновление экспорта, инвестиции в расширение производства и маркетинг.

Логотип Юнилевер Русь
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