YouTube потребует маркировать контент, созданный с помощью ИИ

YouTube намерен в ближайшее время ввести новое требование по маркировке контента, созданного при помощи искусственного интеллекта. В частности, помечать придётся фантастические видео и ролики на деликатную тему, сообщается в блоге компании.

Новые меры направлены на борьбу с ложной информацией. Так, при загрузке ролика пользователю будет предложено выбрать соответствующую маркировку, чтобы предупредить зрителей о наличии в видео фрагментов, созданных нейросетью.

«Мы потребуем от авторов маркировать контент, если он создан, в том числе при использовании инструментов искусственного интеллекта, а также измененный или сгенерированный контент, который выглядит реалистично», — заявили представители компании.

К контенту, подлежащему подобной маркировке, будут относить видео с событиями, которые никогда не происходили, а также ролики с действиями или словами реальных людей, которых они не совершали. Кроме того, особое внимание будет уделяться материалам на деликатные темы: мировые конфликты, кризисы, проблемы в сфере здравоохранения, выборы и другое.

По-прежнему будут удаляться ролики, нарушившие правила платформы, вне зависимости от наличия подобной маркировки. В YouTube напомнили, что при многократном нарушении правил канал пользователя может быть удален.

Ранее сервис начал тестировать новые ИИ-инструменты для видео. Например, обобщение комментариев в «темы» и чат-бот, который отвечает на вопросы о видео.